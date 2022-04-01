З Ізюмського району розпочали евакуацію жителів, – голова Харківської ОВА

З Ізюмського району 1 квітня почали евакуацію місцевих жителів. Це задля того, аби запобігти наслідкам активних бойових дій на цьому напрямку.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Наразі невідомо, що буде з самим Ізюмом, де ситуація – дуже важка.

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Харківщина щодня отримує гуманітарну допомогу

Харківська область, за словами Синєгубова, щодня отримує гуманітарну допомогу. Для цього в цілодобовому режимі працює обласний логістичний штаб. Вантажі надходять з Полтави, Львова, Вінниці, Луцька. Також не залишаються осторонь і міжнародні партнери – Чехія, Польща та інші країни.

Вантажі доставляють на пункти видачі пошти

Гуманітарні вантажі доставляють на пункти видачі Укрпошти та "Нової пошти" Харкова. Волонтери вже адресно доставляють допомогу громадянам, також найнеобхідніше надходить і до громад Харківщини.

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