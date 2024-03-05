JTI Україна відновлює експорт і планує запуск свого флагманського продукту Ploom

Не дивлячись на війну, компанія JTI Україна продовжує розвиватися на українському ринку. Зокрема цього року компанія планує вивести на ринок новий флагманський продукт – систему нагрівання тютюну Ploom.

Про це повідомила генеральна директорка компанії Світлана Шарамок. "Планів у нас багато", – заявила Шарамок виданню NV.

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Компанія продовжує активно розвиватися на українському ринку

"Наші плани на цей рік – зберегти частку ринку та, можливо, навіть її збільшити. Звичайно, дивлячись на цифри, це завдання з зірочкою, враховуючи ризик, що більше споживачів переключаться на нелегальні продукти", – сказала вона.

До початку великої війни фабрика JTI Україна у Кременчуці працювала на внутрішній ринок та виготовляла продукцію на експорт для 22 країн, враховуючи Японію, Мексику, Саудівську Аравію тощо. Тільки експорт приносив приблизно 120 мільйонів доларів валютного виторгу на рік. Але після початку повномасштабного вторгнення фабрика втратила частину експорту.

Зараз ми намагаємось його відновити. Цей процес відбувається досить повільно через логістичні складнощі – оскільки доступу до портів немає, єдиний варіант зараз – здійснювати поставки по землі. Це дорожче і займає більше часу. А ще отримати нові замовлення складно через незрозумілий горизонт оподаткування, регуляторне середовище, яке весь час змінюється в нашій країні,

– зауважила Шарамок.

Однак в компанії дивляться не лише на те, наскільки вона має бути фінансово ефективною. "Для нас з першого дня широкомасштабної війни найголовнішим фокусом були люди. І фінанси навіть відійшли на другий план. Бо ми маємо підтримувати людей. І не лише своїх працівників, а й усіх українців", – повідомила Шарамок.

За її словами частина працівників компанії демобілізована з лав ЗСУ та повертається до роботи. "Тому ми розробляємо цілу програму з реінтеграції ветеранів, розуміючи, наскільки це зараз важлива справа", – сказала генеральна директорка JTI Україна.

Вона також розповіла, що минулого року JTI Україна сплатила до бюджету близько 25 мільярдів гривень податків і увійшла до 5 найбільших платників податків країни. За її словами, вихід на український ринок системи нагрівання тютюну Ploom – це додаткові мільйони інвестицій в Україну.