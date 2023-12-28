Відлуння "Слово пацана": у Києві підлітки били і грабували ровесників

У Києві правоохоронці викрили злочину групу підлітків, які під впливом російського серіалу "Слово пацана" напали на ровесника та обікрали його.

У поліції повідомили, що на початку грудня до них звернувся чоловік із заявою про те, що його 16-річного сина побили та пограбували.

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Неповнолітні хлопці, імовірно, надихнулись російським серіалом "Слово пацана". Правоохоронці встановили, що вони планувати вчиняти і інші злочини на території столиці.



Підлітки надихнулись російським серіалом / Фото Нацполіції

Яку злочинну схему організували підлітки

Порушники залучили до своєї діяльності дівчат. Вони знайомились з хлопцями в інтернеті та запрошувати на побачення.

При цьому перевагу надавали власникам дорогих ґаджетів. Потім юнаки планували грабувати тих, хто прийде на зустріч,

– ідеться у повідомленні пресслужби поліції.

Зокрема, у 16-річного хлопця вони відібрали телефон і побили його. Смартфон відразу здали в ломбард, а гроші – розділили.



Хлопці організували злочинну групу / Фото Нацполіції



Листування грабіжників / Фото Нацполіції

Підлітки діяли умисно і свої злочини планували / Фото Нацполіції

Що загрожує фанатам російського серіалу

Фігурантам 2006 та 2007 років народження повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею про грабіж, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану.

Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.