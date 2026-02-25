ГУР оприлюднила дані про підприємства, що виробляють російські гелікоптери
- ГУР оприлюднила дані 34 російських підприємств, що виробляють гелікоптери, які належать до холдингу "Вертольоти Росії".
- 14 із цих підприємств не потрапили під санкції, що підкреслює важливість їхнього запровадження для послаблення військового потенціалу Росії.
ГУР МО України оприлюднила дані про російські підприємства, що виробляють та ремонтують гелікоптери Ka-52 і Мі-8. Обмеження їхньої діяльності через санкції допоможе зменшити наступальний потенціал Росії та послабити її війська.
Про це пише Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Читайте також Понад 200 капітанів під санкціями: Україна вдарила по тіньовому флоту Росії
Чому потрібно запровадити санкції проти російських виробників вертольотів?
Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії ГУР опублікувала на порталі War&Sanctions інформацію про 34 підприємства холдингу "Вертольоти Росії" корпорації "Ростєх". Ці компанії займаються розробкою, виробництвом і ремонтом гелікоптерів Ka-52 та Мі-8.
Чотири роки тому російські гелікоптери намагалися прорватися до Гостомеля і встановити контроль для наступу на Київ. Завдяки швидким діям українських спецпідрозділів і Нацгвардії план ворога зазнав поразки вже на старті операції.
За весь час війни 14 з оприлюднених підприємств не потрапили під санкції жодної з країн. Серед них:
- АТ "ВР-СЕРВИС" – сервісна компанія, що виконує капітальний ремонт і модернізацію гелікоптерів Мі та Ка;
- ТОВ "ВР ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО", що виготовляє магнієві виливки для підприємств холдингу;
- Улан-уденський лопатевий завод, що випускає лопаті для гелікоптерів серії Мі.
Обмеження спроможностей має поширюватися і на галузь цивільного вертольотобудування через високу сумісність "цивільних" та "військових" версій гелікоптерів різних типів, зокрема найбільш поширеного у збройних сил Росії – Мі-8,
– зазначили в ГУР.
Різні санкції проти Росії та допомога Україні – це єдиний шанс уникнути просуванню війни на інші європейські країни та інші частини світу.
Що відомо про санкції проти Росії?
У понеділок, 23 лютого, ЄС офіційно продовжив на рік дію санкцій проти Росії через повномасштабну агресію в Україні. Обмеження набудуть чинності – в річницю повномасштабного вторгнення.
Санкції залишаються актуальними доти, доки Росія порушує міжнародне право, веде воєнні дії проти України та атакує цивільне населення. Раніше аналогічне рішення ухвалили США, а запровадження 20-го пакета санкцій блокує Угорщина.
Однак уряд Угорщини заблокував ухвалення 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, запланованого до річниці повномасштабної війни 24 лютого. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пояснив це припиненням транзиту російської нафти після удару 27 січня та відмовою погоджувати кредит Україні.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга критикує дії Угорщини та Словаччини, називаючи їх ультиматумами, що грають на руку Росії, і закликає до конструктивної співпраці.