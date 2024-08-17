У ЗСУ показали момент збиття російського Ка-52 на Курщині: яскраве відео

Українська операція у Курській області триває. Наші військові захоплюють у полон сотні російських окупантів та нищать ворожу техніку. Так, минулого тижня вони збили гелікоптер Ка-52.

У розпал наступу ЗСУ у Курській області російські Z-воєнкори поскаржилися на втрату бойового гелікоптера Ка-52. Повідомлення із ниттям пропагандистів з'явилися 10 серпня. Вони писали про те, що, ймовірно, вертоліт збили з ПЗРК. Водночас не вказували, де сама трапився інцидент.

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Черговий удар по авіації ворога

Пресслужба Десантно-штурмових військ підтвердила знищення ударного гелікоптера. Ка-52 був уражений під час бойового вильоту за допомогою переносного зенітного комплексу.

Російські джерела повідомляли, що фатальний постріл був здійснений "в упор".

Екіпаж Ка-52, який складався з льотчика і штурмана-оператора, у повному складі загинув.

Відомо, що гелікоптер був збитий біля російсько-українського кордону та впав усього за 1,5 кілометра від нього неподалік від селища Олешня Курської області.

Десантники оприлюднили фото уламків російського борту.

Уламки збито Ка-52 / Фото ДШВ

А у 82-й ОДШБр показали сам момент збиття російського Ка-52.

Момент збиття Ка-52: дивіться відео