"Це працюватиме": у Defence Express розповіли, як можна протидіяти КАБам

НАТО разом з Україною тестують засоби, які допоможуть боротися з керованими авіабомбами. Упродовж останніх років єдиним способом було знищення літаків, які їх скидають.

Питання протидії КАБам уже давно обговорюють. Головний редактор Defence Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що на початку 2025 року у НАТО запустили хакатон – майданчик для інновацій, роботи профільних спеціалістів.

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Як Україна може боротися з КАБами

Відбір ідей під час хакатону завершився весною. Тоді вдалося обрати 3 пропозиції – від двох французьких і однієї німецької компанії. На першому місці була пропозиція від стартапу, який розв'язує питання визначення загрози. Тобто, коли запущений КАБ, куди він летить та де впаде. Мовиться про локалізацію загрози.

Пояснення для цього просте – перш, ніж збивати КАБ, потрібно знати, куди він летить і де це робити, тобто розрахувати траєкторію. Водночас така пропозиція розв'язує іншу проблему. Якщо відомо, де впаде бомба, то можна попередити військових на землі, щоб вони перейшли в укриття, заховалися.

Паралельно, враховуючи те, що відома траєкторія, можна одразу діяти засобами радіоелектронної боротьби, які отримують азимут, курс, швидкість та інші параметри. Відповідно можна цілеспрямовано працювати. Якщо подавити супутников навігацію, то точність КАБа зруйнована, його загроза нівельована.

Це працюватиме, якщо ми говоримо про фронт. Якщо розглядати ситуацію, коли ворог скидає КАБи просто по місту, то це не допоможе. Тому 2 наступні пропозиції – це рішення щодо протидії. Логічно, що мовиться про дрони,

– підкреслив Олег Катков.

У чому перевага зенітних дронів проти КАБів

Уже давно обговорюють перспективність зенітних дронів, зокрема у боротьбі з КАБами. З цим погодились під час хакатону. Ба більше, у ньому також брали участь українські спеціалісти. Отже, обидві сторони дійшли висновку, що це може спрацювати.

Перше рішення від німців – це зенітний дрон-перехоплювач Tytan. Його вже тестують в Україні. Друге – ідея французької компанії про "стіну дронів". Тобто умовний рій дронів, який має протидіяти КАБам,

– зауважив головний редактор Defence Express.

Важливо зауважити, що зараз лише проходять випробування цих засобів, їх тестують на полігонах. Тому не варто сподіватися, що вже у найближчий час вдасться розв'язати проблему з авіабомбами.

Лише до кінця 2025 року деякі елементи цієї системи можуть запрацювати. Мовиться насамперед про попередження про загрозу на фронті.