"Заповнити уряд": уже найближчим часом Рада повернеться до кадрових питань
На найближчих засіданнях Верховна Рада може розглянути кадрові питання. Необхідно заповнити Кабінет Міністрів.
Про це в ефірі телемарафону заявив Руслан Стефанчук. Також спікер парламенту розповів, які саме люди мають бути в уряді, передає 24 Канал.
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Рада розгляне кадрові зміни в Кабінеті Міністрів
Голова Верховної Ради зазначив, що завдання полягає в тому, щоб заповнити уряд.
Я переконаний, що найближчим часом Рада повернеться до кадрових питань. Уряд повинен фахово та професійно працювати, повинні бути люди, які відповідають за свої сфери,
– підкреслив Руслан Стефанчук.
Також додав, що наразі необхідно відходити від практики виконувачів обов'язків. У Кабінетів Міністрів мають бути міністри, які є повноцінними членами уряду, а також виконують завдання, покладені народом України.
"Я не буду анонсувати, але думаю, що одне з найближчих засідань Ради може бути присвячене кадровим питанням", – підсумував голова Верховної Ради.