З кабінету Вовка могли телефоном координувати вплив на суддів КСУ, – журналіст

Донедавна вважали, що глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук був звільнений законно з дотриманням процедури. Проте ситуація змінилася після результатів розслідування журналістів.

Від власних джерел ЗМІ отримали "плівки Вовка" – записи, які були здійснені в кабінеті голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст проєкту "Слідство.Інфо" Дмитро Реплянчук.

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"Випливає, що якраз з кабінету Вовка – Вовк, Портнов і Богдан могли фактично у телефонному режимі координувати вплив на суддів КСУ задля звільнення Станіслава Шевчука", – розповів журналіст.

По-перше, вони намагалися домогтися скасування закону про люстрацію, аби судді Конституційного Суду проголосували. Це б знову відкрило двері до влади як Андрію Портнову, так і Андрію Богдану, зазначив Дмитро Реплянчук.

По-друге, за його словами, вони координували вплив на суддів КСУ для звільнення Станіслава Шевчука в онлайн режимі. Завдяки цій координації 14 травня 2019 року Шевчука звільнили. Вже за кілька днів після цього, згідно з інформацією Реплянчука, Портнов вперше після виїзду, після перемоги Революції Гідності – повернувся в Україну.

Чи можливе притягнення до відповідальності

За словами журналіста проєкту "Слідство.Інфо", є одразу кілька кримінальних проваджень щодо ймовірного незаконного звільнення Шевчука. Водночас нема інформації щодо допиту чи оголошення підозри Портнову або Богдану.

Те, що правоохоронці знають про цей епізод – це очевидно. Тому що ми отримали плівки від джерел і, напевно, правоохоронців теж опрацювали частину цих плівок,

– пояснив Дмитро Реплянчук.

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Водночас він зауважив, що у питанні поновлення Станіслава Шевчука на посаді – складна юридична історія. Є суддя, який нібито був в опозиції до керівництва ОАСК і він ухвалив рішення поновити Шевчука, але голова КСУ просо вирішив не виконувати це рішення.

"Здається, що є правові механізми, аби поновити його на посаді судді", – сказав журналіст.

Реплянчук про ситуацію довкола звільнення Шевчука: дивіться відео

Вплив на звільнення голови КСУ: коротко