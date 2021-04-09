Кабмін хоче скасувати безкоштовний проїзд в транспорті

Безкоштовний проїзд у транспорті для пільговий категорій хочуть скасувати. Втім, пільги не куди не зникнуть: їх планують виплачувати грішми "на руки".

Про таку ідею в ефірі одного з телеканалів розповів заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко. Уже розробили документ, який передбачає заміну пільг конкретними виплатами.

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Чому скасують пільги на проїзд

Такий підхід дозволить зрівняти права тих громадян, які живуть у великих містах і постійно користуються багатьма видами транспорту, і тими, хто живе в невеликих населених пунктах.

За словами заступника міністра, в Україні є 8 різних законів, які регламентують право на пільговий проїзд у транспорті. Ними послуговуються 2 мільйони 400 тисяч громадян. Але ці люди живуть зовсім в різних регіонах країни і мають різний доступ до транспортної інфраструктури.

Якщо ми говоримо про пільговиків, які проживають в Києві чи Харкові, вони мають право доступу як мінімум до 4 видів транспорту. Якщо такий пільговик працює, то він використовує цим правом на повну,

– наводить приклад Музиченко.

Інший випадок – якщо людина проживає в сільській місцевості, де приміський транспорт працює в режимі 2 або 3 разів на тиждень. Відповідно, у такої людини немає доступу до інфраструктури.

Пільги на розсуд місцевої влади

Наразі за механізмом децентралізації витрати на пільговий проїзд в транспорті переведені на місцеві бюджети. Тому монетизація пільг на проїзд у громадському транспорті буде передана на розсуд місцевої влади, пояснив Музиченко.

Чиновники на місцях самостійно визначатимуть форму такої монетизації, розміри і періодичність виплат, залежно від можливостей місцевого бюджету. Варіанти виплат різні: це може бути готівка, зараховані кошти на карту або зараховані поїздки на картку.

Документ щодо монетизації пільг на проїзд уже готують у мінсоцполітики.

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