Кабмін накладає мораторій на відчуження активів росіян

Уряд вирішив накласти мораторій на відчуження активів росіян. Тепер майно не зможуть нікому передати, окрім держави.

Постанову Кабінету Міністрів опублікують вже найближчим часом. Про це проінформував міністр юстиції Денис Малюська.

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Прошу нотаріусів та банківську спільноту звернути особливу увагу на цю постанову,

– закликав Малюська.

До речі, цією постановою уряд також наклав мораторій на виконання зобов'язань перед особами, пов'язаними з Росією.

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