Кабмін одним рішенням заблокував 2 конкурси – на голів САП і НАБУ

Уряд 15 лютого затвердив склад комісії з обрання Директора НАБУ включно з міжнародним експертом Драго Косом. Утім додав умову: аби працювати в комісії НАБУ, він повинен вийти з комісії САП.

Як заявили у Центрі протидії корупції, це суперечить чинному законодавству та підриває змогу довести до логічного кінця обидва відбори.

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У тексті розпорядження уряду зазначається, що повноваження члена комісії від міжнародних партнерів Драго Коса "починаються з наступного дня після виходу його зі складу конкурсної комісії з відбору Спеціалізованого антикорупційного прокурора".

Що про це каже закон

Законодавство України не передбачає жодних вимог щодо участі члена комісії НАБУ в інших конкурсних комісіях.

Ба більше, участь в комісії одного з членів лише за певних умов ставить під питання всю роботу комісії. Адже, відповідно до закону про НАБУ, "конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження її в повному складі",

– наголосили у ЦПК.

Там пояснили, що дії уряду призведуть до затягування конкурсного відбору майбутнього керівника НАБУ. А також створюють додаткові підстави для можливих судових оскаржень дій та рішень комісії в майбутньому.

У Центрі протидії корупції закликали:

слідувати закону,

скасувати своє розпорядження, яке передбачає додаткові умови участі Драго Коса.

Чому це важливо

Драго Кос – один з найбільш принципових членів комісії з відбору керівника САП. Імовірно, саме тому Кабмін ухвалив незаконне і політично вмотивоване рішення.

Як пояснили у ЦПК, незалежний і професійний керівник Антикорупційної прокуратури – ключовий пазл в ефективній антикорупційній екосистемі. У сфері відповідальності НАБУ – САП – корупція на рівні міністрів, народних депутатів, суддів та інші топ посадовці країни.

Саме тому – завершення конкурсу і обрання професійного, незалежного і доброчесного керівника САП – одна з рекомендацій для покращення позицій України в Індексі сприйняття корупції. Якнайшвидше обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Україну закликало навіть американське посольство в Києві.

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Текст публікації ЦПК:

"15 лютого уряд затвердив склад комісії з обрання Директора НАБУ включно з міжнародним експертом Драго Косом. Утім додав умову: аби працювати в комісії НАБУ, він повинен вийти з комісії САП. Це суперечить чинному законодавству та підриває змогу довести до логічного кінця обидва відбори.

Законодавство не передбачає жодних вимог щодо участі члена комісії НАБУ в інших конкурсних комісіях. Ба більше – участь в комісії одного з членів лише за певних умов ставить під питання всю роботу комісії. Адже, відповідно до Закону про НАБУ, "конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження її в повному складі".

Такі дії уряду призведуть до затягування конкурсного відбору майбутнього керівника НАБУ. А також створюють додаткові підстави для можливих судових оскаржень дій та рішень комісії в майбутньому. Ми закликаємо уряд слідувати закону та скасувати своє розпорядження, яке передбачає додаткові умови участі Драго Коса!"