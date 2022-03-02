Кабмін опублікував "чорний список" санкцій: там Путін, Пєсков, Лавров, Шойгу
2 березня 2022 , 23:27Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс – Україна
Уряд пропонує РНБО ввести санкції проти Путіна та компанії. Обмеження можуть накласти на 34 російських високопосадовців.
Розпорядження Кабмін видав 1 березня. Причина санкцій зрозуміла – війна, яку Росія розпочала проти України.
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Проти кого хочуть ввести санкції
- Путіна,
- його прессекретаря Пєскова,
- голови уряду РФ Мішустіна,
- його першого заступника Білоусова,
- заступників Дмитра Григоренка, Марата Хуснулліна, Дмитра Чернишенка, Юрія Борисова, Вікторії Абрамченко, Тетяни Голікової, Олександра Новака, Олексія Оверчука та Юрія Трутнева,
- міністра внутрішніх справ Колокольцева,
- міністра оборони Шойгу,
- міністра закордонних справ Лаврова,
- міністра фінансів Антона Силуанова,
- міністра промисловості та торгівлі Дениса Мантурова,
- секретаря Ради безпеки РФ МиколиПатрушева,
- міністра з питань цивільної оборони Олександра Чупріяна,
- міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка,
- міністра культури Ольги Любимової,
- міністра освіти Сергія Кравцова.
Що передбачатимуть санкції
- Блокування активів,
- Заборона експортно-імпортних операцій;
- повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
- заборона користування радіочастотним ресурсом України,
- припинення надання електронних комунікаційних послуг та використання електронних комунікаційних мереж;
- заборона на здійснення публічних та оборонних закупівель.
- відмова у наданні та скасуванні віз резидентам іноземних держав,
- застосування інших заборон на в'їзд в Україну.
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