Кабмін опублікував "чорний список" санкцій: там Путін, Пєсков, Лавров, Шойгу

2 березня 2022 , 23:27
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Джерело:

Інтерфакс – Україна

Уряд пропонує РНБО ввести санкції проти Путіна та компанії. Обмеження можуть накласти на 34 російських високопосадовців.

Розпорядження Кабмін видав 1 березня. Причина санкцій зрозуміла – війна, яку Росія розпочала проти України.

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Проти кого хочуть ввести санкції

  • Путіна,
  • його прессекретаря Пєскова,
  • голови уряду РФ Мішустіна,
  • його першого заступника Білоусова,
  • заступників Дмитра Григоренка, Марата Хуснулліна, Дмитра Чернишенка, Юрія Борисова, Вікторії Абрамченко, Тетяни Голікової, Олександра Новака, Олексія Оверчука та Юрія Трутнева,
  • міністра внутрішніх справ Колокольцева,
  • міністра оборони Шойгу,
  • міністра закордонних справ Лаврова,
  • міністра фінансів Антона Силуанова,
  • міністра промисловості та торгівлі Дениса Мантурова,
  • секретаря Ради безпеки РФ МиколиПатрушева,
  • міністра з питань цивільної оборони Олександра Чупріяна,
  • міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка,
  • міністра культури Ольги Любимової,
  • міністра освіти Сергія Кравцова.

Що передбачатимуть санкції

  • Блокування активів,
  • Заборона експортно-імпортних операцій;
  • повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України; 
  • анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
  • заборона користування радіочастотним ресурсом України,
  • припинення надання електронних комунікаційних послуг та використання електронних комунікаційних мереж;
  • заборона на здійснення публічних та оборонних закупівель.
  • відмова у наданні та скасуванні віз резидентам іноземних держав,
  • застосування інших заборон на в'їзд в Україну.


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Автор: Ольга Музика