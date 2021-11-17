Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОДА Полоскова

Уряд погодив звільнення Анатолія Полоскова з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Він обіймав її з 7 грудня 2020 року.

Таке рішення уряд погодив на засіданні 17 листопада. Тепер – слово за президентом. Він має поставити свій підпис на відповідному указі.

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Зазначимо, що Полосков очолив Закарпатську ОДА 7 грудня 2020 року, замінивши на цій посаді Олексія Петрова. До цього він ніколи не працював у державних структурах. Коментуючи тоді своє призначення, чиновник наголошував, що багато процесів, які використовують у бізнесі, можна застосувати й у роботі голови обласної держадміністрації.

Що ще відомо про Полоскова

Джерело: "Вікіпедія"

53-річний український діяч. Народився в російському Архангельську, але з 1990 року живе та працює на Закарпатті. Здобув освіту в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. Спеціальність – "правознавство". Обіймав різні посади у банківському секторі, також був директором виноробної компанії "Шато Чизай" у Береговому.

Інші кадрові рішення Кабміну

17 листопада український уряд погодив багато кадрових змін. Мовиться, зокрема, про звільнення Анатолія Рижого з посади голови Вараської районної державної адміністрації, що на Рівненщині.

Також звільнено/погоджено звільнення: