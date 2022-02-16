Кабмін призначив нового голову ДСНС

Кабінет міністрів призначив Сергія Крука головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій. раніше він був начальником ГУ ДСНС України у Рівненській області.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він додав, що відповідне питання уряд розглянув 16 лютого.

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10 листопада 2021 року уряд звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови ДСНС, яку той обіймав з 2015 року.

Призначено Крука Сергія Івановича головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій,

– повідомив Мельничук.

Водночас тимчасово обов'язки голови держслужби виконуватиме Анатолій Вовнюк.

Чому звільнили Чечоткіна

Ще у листопаді Кабінет Міністрів звільнив Миколу Чечоткіна з посади очільника ДСНС і призначив Крука виконувачем обов'язки голови. Сам Чечоткін наголосив, що його шлях на службі дійшов до свого завершення.

Як і кожному офіцеру, чий шлях на службі рано чи пізно дійшов би до свого завершення, мені важливо із гордістю сказати "ЧЕСТЬ МАЮ", не ховаючи очей. Ось це, мабуть, і був мій дороговказ на усі роки. Як керівника, і як людини,

– наголосив Чечоткін.

Журналісти дізналися, теща нового керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергія Крука Тамара Крицко стала власницею 3 квартир у Рівному та замовила будівництво дорогого котеджного будинку.

Повний текст публікації Тараса Мельничука:

"Призначено:

Малюка Василя Васильовича заступником Міністра внутрішніх справ України;

Крука Сергія Івановича головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Звільнено:

Магалецьку Владиславу Валеріївну з посади голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Тимчасово покладено виконання обов'язків: