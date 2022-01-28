Кабмін скоротив термін отримання бустерної дози – тепер її можна зробити швидше

Кабінет міністрів України удвічі скоротив мінімальний термін отримання бустерної дози вакцини проти коронавірусу. Тепер усім охочим її можна зробити вже через 3 місяці після другого щеплення.

Нині бустер рекомендують робити з 90-го дня після другого щеплення. Раніше мінімальний інтервал становив 180 днів.

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Згідно з ухваленою постановою, бустерну дозу тепер рекомендують робити з 90-го по 270-й день після останнього щеплення.

Під час формування сертифікату з вакцинації документ міститиме відповідну позначку про щеплення бустером.

Скільки українців отримали бустерну дозу вакцини

Джерело: МОЗ

Загалом з 15 278 385 мешканців країни, які вакцинувались двома дозами, бустерне щеплення зробили вже 296 099 людей.

А ось додаткову дозу станом на 28 січня зробили всього 15 626 громадян.

Як записатися на вакцинацію бустерною дозою

Записатись на щеплення можна через застосунок Helsi або на сайті системи.

Яку вакцину обрати

Для бустерної дози МОЗ рекомендує мРНК вакцину від компаній Moderna або Pfizer.

Тим, хто щепився CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.



Мінімальні та максимальні терміни бустерної дози / Джерело Урядовий Портал