Умєров заявив про спрощення закупівель дронів і засобів РЕБ

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує системний підхід до закупівель безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) українського виробництва. Це підвищить швидкість їх постачання на фронт та підтримає вітчизняного виробника.

Процес закупівель обіцяють спростити і стабілізувати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Рустема Умєрова у Facebook.

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Що передбачає постанова Кабміну

Нововведення забезпечує стабільність і прозорість процесу для всіх учасників.

Командири військових частин тепер можуть без зайвих бюрократичних перепон оперативно закуповувати дрони та засоби РЕБ тактичного рівня. Більше не потрібні зайві узгодження із Генштабом чи іншими військовими органами.

Також військові частини отримують можливість приєднуватися до угод, які укладають закупівельні агентства МОУ та Держспецзв’язку. Як зазначає Умєров, це дозволить оперативно отримувати техніку за конкурентними цінами.

Відтепер військові зможуть ефективніше планувати свої потреби, а виробники – зосередитися на технологічному розвитку та масштабуванні виробництва,

– написав Умєров.

Постанова сприяє швидшому постачанню необхідної техніки на фронт і підтримує розвиток українських виробників. Для військових це означає краще планування потреб, а для виробників – більше можливостей для вдосконалення продукції та масштабування виробництва.