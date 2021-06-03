Кабмін урізає заплановані витрати на оборону у 2022 році, – ЗМІ

Уряд схвалив бюджетну декларацію на 2022 – 2024 роки і передбачив на оборонну сферу на наступний рік 270 мільярдів гривень. Втім, рішення РНБО передбачало на цей рік 449 мільярдів гривень.

Бюджетну декларацію уряд схвалив на засіданні 31 травня. Загальна її частина опублікована у вільному доступі.

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Видатки на оборону у 2020 – 2024 роках

У декларації на оборонну сферу передбачено спрямувати ресурс на рівні не менше 5% від запланованого обсягу ВВП.

Видатки за бюджетною декларацією Кабміну:

2022 рік – не менше 270 мільярдів 741 мільйона гривень;

2023 рік – не менше 299 мільярдів 730 мільйонів гривень;

2024 рік – не менше 332 мільярдів 585 мільйонів гривень.

При тому у бюджетній декларації зазначено, що пріоритети державної політики у сфері національної безпеки визначають зокрема рішення РНБО, які затверджує президент.

Зверніть увагу! Видатки залежать від обсягу ВВП. Цей показник економічного розвитку в Україні через пандемію скоротився. Так, у порівнянні з 2019 роком ВВП зменшився на 4%. Так у Видатки залежать від обсягу ВВП. Цей показник економічного розвитку в Україні через пандемію скоротився. Так, у порівнянні з 2019 роком ВВП. Так у 2019 році ВВП України становив 3,2% , показуючи стабільний ріст протягом попередніх років. Хоча й у 2019 році показник вже впав на 0,2%.

Що було в рішенні РНБО

Сума, наявна у декларації, значно менша, ніж передбачає указ президента від 25 квітня 2019 року №167. Він вводив в дію рішення РНБО "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 – 2022 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України".

Видатки за рішенням РНБО:

2021 рік – 403 мільярди 434 мільйони гривень;

2022 рік – 449 мільярдів 446 мільйонів гривень.



Видатки, передбачені рішенням РНБО / Скриншот

