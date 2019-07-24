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      Кабмін схвалив призначення нового голови Івано-Франківської ОДА

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      Кабмін схвалив призначення Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА
      Кабмін схвалив призначення Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА / dyvys.info

      Кабінет міністрів схвалив призначення Дениса Шмигаля на пост голови Івано-Франківської облдержадміністрації. Рішення було ухвалено під час засідання уряду у середу, 24 липня.

      Кабмін розглянув погодження, але ще має бути відповідний указ про призначення, підкреслив сам Шмигаль.

      До слова: Зеленський закликав звільнитися тимчасового голову Миколаївської ОДА: хто очолить область

      Підтвердив рішення українського уряду призначити менеджера новим очільником уряду і представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус.

      Що відомо про Дениса Шмигаля?
      Денис Шмигаль з 2018 року працював директором Бурштинської теплоелектростанції та заступником генерального директора "ДТЕК Західенерго".

      До цього був заступником начальника головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області та очільником департаменту економічного розвитку та промисловості Львівської ОДА.

      У червні 2019 року був одним з кандидатів на пост очільника Львівської ОДА і брав участь у неформальному конкурсі, оголошеному Володимиром Зеленським. Згодом президент заявив, що призначить Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Призначення Зеленського Кабінет Міністрів України Андрій Герус Новини Івано-Франківська
      Джерело: 24 канал
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