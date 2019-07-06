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      Зеленський призначить головою Івано-Франківської ОДА директора електростанції

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      Денис Шмигаль
      Денис Шмигаль / Dyvys.info

      Президент Володимир Зеленський заявив, що призначить головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля. Він був одним з на посаду голови Львівської ОДА.

      "Ми бачимо його (Шмигаля) головою Івано-Франківської області... Ми вирішили, але ще немає указу", – сказав Зеленський 6 липня у Львові під час представлення новопризначеного голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського.

      Читайте також: Останні призначення Зеленського: що про них відомо

      Хто такий Денис Шмигаль? 44-річний львів'янин. З січня 2018 року – директор Бурштинської теплоелектростанції, заступник гендиректора ПАТ "ДТЕК Західенерго".

      До цього Шмигаль був начальником Головного управління економіки та інвестицій Львівської ОДА (у 2009-2011 роках). Потім – начальником Головного управління економіки та промислової політики Львівської ОДА. Згодом очолив департамент економічного розвитку, торгівлі та промисловості ЛОДА. З цієї посади Шмигаля звільнили 30 грудня 2013 року. Після цього став заступником начальника Головного управління Міндоходів Львівщини.

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      Теги: Призначення Зеленського Володимир Зеленський Новини України Новини політики Новини Івано-Франківська Електроенергія Енергетика
      Джерело: 24 канал
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