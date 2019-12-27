Кабмін схвалив законопроєкт про реформу ринку праці

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про працю, який згодом внесуть на розгляд Верховної Ради. Передбачається, що реформа ринку праці за 5 років створить мільйон нових робочих місць і дозволить знаходити нову роботу за 2 місяці.

"Ця ініціатива – це про кращу роботу, вищу зарплату та нові кар'єрні можливості для кожного", – повідомив у телеграм-каналі після засідання глава уряду Олексій Гончарук. Читайте також: Як планують змінити Трудовий кодекс: дистанційна робота та гнучкий графік Гончарук назвав 5 ключових нововведень: збереження та розширення соціальних прав працівників;

збільшення кількості легальних робочих місць;

рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці;

підвищення доходів працівників по всій Україні;

гармонізація українського законодавства з європейським. Що передбачає законопроєкт про ринок праці: деталі Пропонує встановити кілька видів трудових договорів – безстрокові, термінові, короткострокові, сезонні, з нефіксованим робочим часом, учнівський трудовий договір, трудовий договір з домашнім працівником;

– безстрокові, термінові, короткострокові, сезонні, з нефіксованим робочим часом, учнівський трудовий договір, трудовий договір з домашнім працівником; Встановити порядок розірвання трудового договору роботодавцем , в тому числі у зв'язку з порушенням працівником умов договору. Зокрема, з ініціативи роботодавця договір може бути розірваний через порушення його умов більш ніж 2 рази протягом 180 календарних днів;

, в тому числі у зв'язку з порушенням працівником умов договору. Зокрема, з ініціативи роботодавця договір може бути розірваний через порушення його умов більш ніж 2 рази протягом 180 календарних днів; Ввести можливість встановлювати скорочений робочий час для окремих категорій працівників, а також регламентувати час роботи вночі і визначити поняття гнучкого режиму робочого часу і дистанційної роботи. Читайте також: Випускники українських університетів не працюють за фахом: головні причини та наслідки