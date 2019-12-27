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      Кабмін схвалив законопроєкт про реформу ринку праці

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      Кабмін схвалив законопроєкт про реформу ринку праці / kmu.gov.ua

      Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про працю, який згодом внесуть на розгляд Верховної Ради. Передбачається, що реформа ринку праці за 5 років створить мільйон нових робочих місць і дозволить знаходити нову роботу за 2 місяці.

      "Ця ініціатива – це про кращу роботу, вищу зарплату та нові кар'єрні можливості для кожного", – повідомив у телеграм-каналі після засідання глава уряду Олексій Гончарук.

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      Гончарук назвав 5 ключових нововведень:

      • збереження та розширення соціальних прав працівників;
      • збільшення кількості легальних робочих місць;
      • рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці;
      • підвищення доходів працівників по всій Україні;
      • гармонізація українського законодавства з європейським.

      Що передбачає законопроєкт про ринок праці: деталі

      • Пропонує встановити кілька видів трудових договорів – безстрокові, термінові, короткострокові, сезонні, з нефіксованим робочим часом, учнівський трудовий договір, трудовий договір з домашнім працівником;
      • Встановити порядок розірвання трудового договору роботодавцем, в тому числі у зв'язку з порушенням працівником умов договору. Зокрема, з ініціативи роботодавця договір може бути розірваний через порушення його умов більш ніж 2 рази протягом 180 календарних днів;
      • Ввести можливість встановлювати скорочений робочий час для окремих категорій працівників, а також регламентувати час роботи вночі і визначити поняття гнучкого режиму робочого часу і дистанційної роботи.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Законодавство Ринок праці Робота Реформи
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