Кабмін схвалив законопроєкт про реформу ринку праці
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про працю, який згодом внесуть на розгляд Верховної Ради. Передбачається, що реформа ринку праці за 5 років створить мільйон нових робочих місць і дозволить знаходити нову роботу за 2 місяці.
"Ця ініціатива – це про кращу роботу, вищу зарплату та нові кар'єрні можливості для кожного", – повідомив у телеграм-каналі після засідання глава уряду Олексій Гончарук.
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Гончарук назвав 5 ключових нововведень:
- збереження та розширення соціальних прав працівників;
- збільшення кількості легальних робочих місць;
- рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці;
- підвищення доходів працівників по всій Україні;
- гармонізація українського законодавства з європейським.
Що передбачає законопроєкт про ринок праці: деталі
- Пропонує встановити кілька видів трудових договорів – безстрокові, термінові, короткострокові, сезонні, з нефіксованим робочим часом, учнівський трудовий договір, трудовий договір з домашнім працівником;
- Встановити порядок розірвання трудового договору роботодавцем, в тому числі у зв'язку з порушенням працівником умов договору. Зокрема, з ініціативи роботодавця договір може бути розірваний через порушення його умов більш ніж 2 рази протягом 180 календарних днів;
- Ввести можливість встановлювати скорочений робочий час для окремих категорій працівників, а також регламентувати час роботи вночі і визначити поняття гнучкого режиму робочого часу і дистанційної роботи.
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