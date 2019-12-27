Кабмін змінив процедуру монетизації субсидій на компослуги

Кабмін вніс зміни до процедури переходу на грошову форму виплати пільг на житлово-комунальні послуги. Тож з 1 січня пільгові категорії українців зможуть у будь-який час перейти на готівкову форму субсидій на компослуги.

Раніше дозволялося подати заяву на монетизацію пільг на комуналку тільки до 15 жовтня. А це було незручним для споживачів, повідомив у телеграм-каналі після засідання уряду Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

До теми: Призначення субсидій: кого позбавлять пільг і скільки доведеться платити за комуналку

Монетизація субсидій в Україні запрацювала з 1 жовтня 2019 року. Тобто українці почали отримувати субсидії або готівкою на руки, або ж грішми на карту.

Як працює монетизація субсидій

Безготівкова

Ощадбанк автоматично створює обліковий запис отримувача пільг, на який нараховуються гроші. Звідти гроші автоматично списують на оплату компослуг. Якщо розмір грошей на субсидію вдасться заощадити, то після закінчення опалювального сезону ці гроші можна готівкою зняти з рахунку в банку.

Готівкова

В одному із 38 банків (або через виплатні об’єкти Укрпошти) можна відкрити рахунок, на який щомісяця отримуватиме гроші. Далі ці гроші треба самотужки сплачувати за компослуги.

Як оформити готівкову монетизацію субсидій

Треба звернутися з заявою в управління соцзахисту і надати реквізити рахунку в банку. Список банків можна переглянути за посиланням.

Хто не має рахунків у банках, можуть отримати гроші через Укрпошту за адресою, вказаною при звернення за субсидією.

Зауважимо, що ті, хто має борги за компослуги, не мають права на готівкову монетизацію. Тож отримуватимуть субсидію на безготівковий рахунок в Ощадбанку.

Ті, хто отримував субсидії раніше та в кого протягом останнього року у родині чи фінансовому становищі не відбулося жодних змін, можуть не подавати документи на монетизацію повторно.

Оформити субсидії можна онлайн. Ось покрокова інструкція.



Правила оформлення субсидій / Інфографіка 24 каналу