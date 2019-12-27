15:11
27 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін підсів на наркоту? Кесарів розтин для тарганихи у РФ
      Вєсті Кремля
      20:46, 26 грудня
      Вєсті.UA: Ткаченко йде стопами Зеленського. Медведчук і його вигаданий світ
      Вєсті.UA
      19:51, 26 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Кабмін змінив процедуру монетизації субсидій на компослуги

      671 Читать новость на русском
      Монетизація субсидій на компослуги / newsone.ua

      Кабмін вніс зміни до процедури переходу на грошову форму виплати пільг на житлово-комунальні послуги. Тож з 1 січня пільгові категорії українців зможуть у будь-який час перейти на готівкову форму субсидій на компослуги.

      Раніше дозволялося подати заяву на монетизацію пільг на комуналку тільки до 15 жовтня. А це було незручним для споживачів, повідомив у телеграм-каналі після засідання уряду Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

      До теми: Призначення субсидій: кого позбавлять пільг і скільки доведеться платити за комуналку

      Монетизація субсидій в Україні запрацювала з 1 жовтня 2019 року. Тобто українці почали отримувати субсидії або готівкою на руки, або ж грішми на карту.

      Як працює монетизація субсидій

      Безготівкова

      Ощадбанк автоматично створює обліковий запис отримувача пільг, на який нараховуються гроші. Звідти гроші автоматично списують на оплату компослуг. Якщо розмір грошей на субсидію вдасться заощадити, то після закінчення опалювального сезону ці гроші можна готівкою зняти з рахунку в банку.

      Готівкова

      В одному із 38 банків (або через виплатні об’єкти Укрпошти) можна відкрити рахунок, на який щомісяця отримуватиме гроші. Далі ці гроші треба самотужки сплачувати за компослуги.

      Як оформити готівкову монетизацію субсидій

      Треба звернутися з заявою в управління соцзахисту і надати реквізити рахунку в банку. Список банків можна переглянути за посиланням.

      Хто не має рахунків у банках, можуть отримати гроші через Укрпошту за адресою, вказаною при звернення за субсидією.

      Зауважимо, що ті, хто має борги за компослуги, не мають права на готівкову монетизацію. Тож отримуватимуть субсидію на безготівковий рахунок в Ощадбанку.

      Ті, хто отримував субсидії раніше та в кого протягом останнього року у родині чи фінансовому становищі не відбулося жодних змін, можуть не подавати документи на монетизацію повторно.

      Оформити субсидії можна онлайн. Ось покрокова інструкція.

      оформлення субсидій Україна правила компослуги
      Правила оформлення субсидій / Інфографіка 24 каналу

      Зеленський звільнив Романа Трубу: що відомо про ексдиректора Державного бюро розслідувань
      сьогодні
      4631
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Субсидії Комунальні послуги Гроші
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Копаючи іншим Церквам яму, Російська патріархія сама в неї впаде, – Євстратій (Зоря)
      Євстратій (Зоря) 374
      сьогодні , 12:15 Зеленський звільнив Романа Трубу: що відомо про ексдиректора Державного бюро розслідувань
      Олег Терещенко 4630
      сьогодні , 12:00 Україна має всі шанси перемогти Росію, – Олена Зеркаль
      Блог Медіа 756
      сьогодні , 11:00 Новий рік-2020 за кордоном: де зустріти у Європі
      Ірина Буртик 252
      сьогодні , 10:06 Найкращі флагманські смартфони 2019 року – підбірка Техно 24
      Анастасія Можаровська 13728
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук