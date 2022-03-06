У Кабміні вирішили, що робити з тілами загиблих окупантів

Російська армія вторглася на територію України, де зазнала числених втрат. Але не планує забирати своїх вбитих солдатів. Тож вони розкладаються в полях України.

Така ситуація є дещо негуманною щодо загиблих. Але є ще одна небезпека – погіршення санітарно-епідемічної ситуації та виникнення небезпечних інфекційних захворювань через непоховані тіла.

Станом на 6 березня українські військові знищили понад 11 тисяч російських окупантів.

Відтак Кабінет Міністрів України затвердив порядок забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців держави-агресора.

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Організація забезпечення збору тіл покладається на військові адміністрації разом з органами місцевого самоврядування.

Збиратимуть тіла спеціальні групи. Кожному тілу окупанта буде присвоєно унікальний код.

Тіла збиратимуть на спеціальних пунктах збору в кожній області. Після накопичення тіл у моргах або пунктах збору, їх будуть доправляти до єдиного центру, з якого буде здійснюватися їх подальше транспортування з кінцевим пунктом призначення Російська Федерація.

Передаватимуть тіла загиблих окупантів за участі міжнародних організацій лише після остаточного встановлення, впізнання, ідентифікації осіб загиблих. Невпізнані, невстановлені, неідентифіковані тіла (останки) загиблих залишаються на зберіганні у рефрижераторах у пунктах їх збору до моменту встановлення осіб загиблих