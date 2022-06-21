Качинський пішов у відставку з посади віцепрем'єра Польщі
Джерело:Dziennik Bałtycki
Ярослав Качинський більше не є віцепрем'єром Польщі. В уряді прийняли його відставку, а відповідне рішення уже підписав президент країни – Анджей Дуда.
Про це повідомив сам Качинський в інтерв'ю польському виданню. Зокрема, на запитання чи прийняв він уже рішення про те, коли він залишить Раду міністрів, він відповів, що уже не в уряді.
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Я вже не в уряді. І вже подав своє звернення прем'єр-міністру, і воно прийняте. Наскільки мені відомо, його підписав і президент,
– зазначив Качинський.
Качинський визнав, що не врахував початок війни
Підсумовуючи 20 місяців роботи в Комітеті безпеки, Ярослав Качинський заявив, що йому вдалося реалізувати плани, які ставив перед собою. При цьому він визнав, що не врахував початок війни в Україні.
Качинський також наголосив, що наразі Польща повинна достатньо озброїтися, щоб зробити можливий напад на країну абсолютно ірраціональним рішенням.Зверніть увагу! Ярослав Качинський мав залишити свою посаду 4 місяці тому, але цим планам завадив початок війни.
Політик коментуючи це, сказав, що наразі перебіг війни такий, що невідомо, коли вона закінчиться. Однак відомо, коли пройдуть вибори в Польщі, тож йому довелось зробити вибір і він це зробив.
Щодо свого наступника, то Качинський також підтвердив раніше поширені неофіційні повідомлення щодо призначення новим головою Комітету безпеки в ранзі віцепрем'єр – глави Міноборони Маріуш Блащака.
Коротко про Ярослава Качинського
- 72-річний Ярослав Качинський – молодший брат президента Польщі Леха Качинського, який загинув 2010 року в авіакатастрофі під Смоленськом.
- У 2006–2007 роках був прем'єр-міністром країни. У чинний уряд Матеуша Моравецького увійшов у жовтні 2020-го, обіймає посаду віцепрем'єра й очолює комітет Ради міністрів із питань національної безпеки та оборони.
- До слова, Володимир Зеленський нагородив Качинського та главу уряду Польщі Матеуша Моравецького орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня "за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-польського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України".
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