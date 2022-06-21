Качинський пішов у відставку з посади віцепрем'єра Польщі

Ярослав Качинський більше не є віцепрем'єром Польщі. В уряді прийняли його відставку, а відповідне рішення уже підписав президент країни – Анджей Дуда.

Про це повідомив сам Качинський в інтерв'ю польському виданню. Зокрема, на запитання чи прийняв він уже рішення про те, коли він залишить Раду міністрів, він відповів, що уже не в уряді.

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Я вже не в уряді. І вже подав своє звернення прем'єр-міністру, і воно прийняте. Наскільки мені відомо, його підписав і президент,

– зазначив Качинський.

Качинський визнав, що не врахував початок війни

Підсумовуючи 20 місяців роботи в Комітеті безпеки, Ярослав Качинський заявив, що йому вдалося реалізувати плани, які ставив перед собою. При цьому він визнав, що не врахував початок війни в Україні.

Качинський також наголосив, що наразі Польща повинна достатньо озброїтися, щоб зробити можливий напад на країну абсолютно ірраціональним рішенням.

Ярослав Качинський мав залишити свою посаду 4 місяці тому, але цим планам завадив початок війни.

Політик коментуючи це, сказав, що наразі перебіг війни такий, що невідомо, коли вона закінчиться. Однак відомо, коли пройдуть вибори в Польщі, тож йому довелось зробити вибір і він це зробив.

Щодо свого наступника, то Качинський також підтвердив раніше поширені неофіційні повідомлення щодо призначення новим головою Комітету безпеки в ранзі віцепрем'єр – глави Міноборони Маріуш Блащака.

Коротко про Ярослава Качинського

72-річний Ярослав Качинський – молодший брат президента Польщі Леха Качинського, який загинув 2010 року в авіакатастрофі під Смоленськом.

У 2006–2007 роках був прем'єр-міністром країни. У чинний уряд Матеуша Моравецького увійшов у жовтні 2020-го, обіймає посаду віцепрем'єра й очолює комітет Ради міністрів із питань національної безпеки та оборони.

До слова, Володимир Зеленський нагородив Качинського та главу уряду Польщі Матеуша Моравецького орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня "за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-польського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України".

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