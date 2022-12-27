90-ті повертаються: кадирівці, щоб відібрати бізнес, показово розстріляли родину у Макіївці

На тимчасово окупованих територіях не діють закони. Там усе вирішує зброя та те, у кого її більше. Так, у Макіївці кадирівці вирішили влаштувати демонстративну розправу.

Як розповіли 24 каналу джерела у спецслужбах, у Макіївці, судячи з наявної інформації, убили цілу родину циганського барона. Розповідаємо, чому вибір міг пасти саме на неї.

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Загарбують бізнес під себе

За даними спецслужб, циганський барон контролював ринок збуту наркотиків. Тож разом зі своєю родиною міг потрапити під показовий розстріл кадирівцями. Таким чином посіпаки Кадирова намагаються загарбувати під себе бізнеси, якими володіли місцеві.

Про саме вбивство могли повідомити раніше

Якщо це не моторошний збіг, то про вбивство родини ромів у Макіївці стало відомо пізно ввечері 26 грудня. Інформацією про це рясніли місцеві ЗМІ. За наявною інформацією, загинуло восьмеро людей, серед яких троє дітей. Їм було 9, 7, а також лише один рочок.

Як розповіли тоді місцеві, до вбивства причетна озброєна автоматами група осіб. Усіх членів родини вона пострілами у голову вбила. Після цього зловмисники швиденько сіли в автівку "Шкода Суперб" синього кольору з номерами Е749УК.

Які у ворога плани на Донеччину

Як зауважила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, росіяни не полишають спроб оточити Бахмут. Роблять вони це з максимальним завзяттям. Але досягнути свого не можуть, адже титанічні та мужні українські військові не дозволяють просунутися.

Якщо вже говорити масштабніше, то військово-політичне керівництво з Кремля вже поставило чітке завдання перед окупантами. Вони повинні "до кінця 2022 року вийти на адмінмежу Донецької області". Нагадаємо, що відповідну задачу ставлять неодноразово. Але жодного разу досягнути її не вдавалося.

Залишимо ще кілька слів про Бахмут. Як зазначив військовий експерт Петро Черник, окупанти продовжуватимуть спроби його оточити. І на це є щонайменше одна вагома причина: вони вже надто багато живої сили поклали, щоб досягнути мети.

Але і це ще не все. Не варто забувати про дебальцівський залізничний вузол. Він розташований за 42 кілометри від Бахмута, і ним користуються окупанти. Цей вузол дозволяє постачати озброєння до передової.