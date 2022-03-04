Кадирівці увірвалися на ЗАЕС: хочуть замінувати, щоб шантажувати Європу
4 березня 2022 , 03:28Читать новость на русском
Кадирівці увірвалися на Запорізьку АЕС. Станом на 3:25 йде бій всередині з нацгвардійцями.
Вони зараз намагатимуться замінувати АЕС. Про це повідомили джерела 24 каналу на станції.
Важливо Росія обстріляла Запорізьку АЕС, – Зеленський
Таким чином росіяни збираються шантажувати всю Європу.
Обстріли АЕС
Окупанти вночі 3 березня обстрілюють Запорізьку АЕС. Вони вже влучили в енергоблок. Спалахнула пожежа, яку рятувальники навіть не можуть почати гасити через обстріли.