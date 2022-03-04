Кадирівці увірвалися на ЗАЕС: хочуть замінувати, щоб шантажувати Європу

Кадирівці увірвалися на Запорізьку АЕС. Станом на 3:25 йде бій всередині з нацгвардійцями.

Вони зараз намагатимуться замінувати АЕС. Про це повідомили джерела 24 каналу на станції.

Важливо Росія обстріляла Запорізьку АЕС, – Зеленський

Таким чином росіяни збираються шантажувати всю Європу.

Обстріли АЕС

Окупанти вночі 3 березня обстрілюють Запорізьку АЕС. Вони вже влучили в енергоблок. Спалахнула пожежа, яку рятувальники навіть не можуть почати гасити через обстріли.



Що робити в разі радіаційної аварії / Інфографіка 24 каналу