У Росії будуть великі баталії за Москву: Кадиров готується відстоювати свої інтереси

Рамзан Кадиров доволі специфічна людина, яка прийшла до влади та вже довго зберігає її у своїх руках. Однак лише на своєму регіоні він зупинятись не планує.

Амбіції Кадирова значно вищі і йому хочеться закріпитись у Москві. Про це 24 Каналу розповіли бійці легіону "Свобода Росії" з позивними "Апостол" та "Шаман", пояснивши, що річ у грошах.

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Кадиров і заколот у Росії

Під час заколоту Євгенія Пригожина Рамзан Кадиров продемонстрував свою слабкість. Тоді чеченські підрозділи так "поспішали" на захист Ростова, що не змогли приїхати через затор. Але насправді Кадирова не варто одразу списувати з позицій.

Його полки, 20 – 30 тисяч бійців, не вигадка. Скільки б він не стояв у заторах, зіштовхнись "Вагнер" із кадирівськими підрозділами, був би бій. І невідомо, хто б виграв у битві за Ростов,

– зауважив боєць із позивним "Апостол".

Найімовірніше, що Кадиров усе ж чекав штурму Москви. Якби Євгеній Пригожин таки дійшов до Кремля і засів у кабінеті, сумнівно, що Кадиров почав би наступ на Ростов. Якби ж у Пригожина почались би проблеми, лідер Чечні підтримав би офіційну владу.

"Але загалом, думаю, він зараз нічого не чекає. Він виріс на простих моралях, в нього були гроші і це розбещена дитина. Ми можемо його оцінювати не з найкращої сторони. Думаю, у нього нема планів, але він досвідчений політик, який вміє імпровізувати", – зазначив "Апостол".

Розмова з легіоном "Свобода Росії": дивіться повне відео

Чим Кадирова приваблює Москва

При цьому кидати своїх людей на забій Кадиров не поспішає. І в цьому немає нічого дивного – це його особиста сила. Якщо ж в Росії почнуться зміни, він відстоюватиме власні інтереси зі зброєю.

В майбутньому будуть великі баталії між Золотовим, Кадировим, та багатьма, хто вже має навчених людей зі зброєю у своїх руках. Кадиров вже зрозумів, що таке Москва,

– наголосив "Апостол".

Власне, Кадирова, як і всіх в Росії, хто має хоч якусь політичну чи військову силу, зацікавлюють гроші. Через Москву кошти проходять чималі, тож йому дуже хочеться закріпитись там.

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