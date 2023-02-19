Хоче бути як Пригожин: Кадиров заявив про плани на майбутнє

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров раптово заговорив про створення власної кишенькової армії. Зайнятися формуванням приватної військової компанії та оточити себе найманцями він планує після завершення державної служби.

При цьому "дон"-глава щиро відзначив успіхи майбутнього конкурента ПВК "Вагнера" у війні проти України, пропускаючи, що вагнерівці на фронті помирають як мухи. Про це Кадиров заявив у своєму телеграм-каналі, пише 24 Канал.

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Аргументи для створення ПВК

Він зазначив, що "не перестає радіти успіхам" вагнеровців, та відзначив, що ця ПВК буцімто змогла досягти у війні дуже значних результатів. Та й взагалі буцімто досягає поставленої мети у будь-якій ситуації.

Однак, якщо вважати, що від початку повномасштабного вторгнення пораненими та загиблими "Вагнер" втратив понад 30 тисяч найманців, а сам Пригожин бігає по тюрмам у пошуках нового м'яса, то так, успіхи у ПВК значні.

Проте саме успіхи формування Пригожина Кадиров використовує як аргумент у необхідності створення власної військової компанії. Ба більше, на його думку, саме такого роду професійні формування потрібні та необхідні.

Кадиров не підтримав Пригожина

Варто зазначити, що попри дифірамби так званому кухарю Путіна, він не підтримав Пригожина в протистоянні з Міноборони Росії. Той 18 лютого заявив, що "ЧВК Вагнера" не підкоряється військовому відомству цієї країни і не має жодного стосунку до її армії.

Натомість, як повідомили в Інституті вивчення війни (ISW), Кадиров почав вихваляти міноборони Росії після спроби Пригожина отримати підтримку чеченців. Вочевидь, Кадирову вигідніше підтримувати зв'язки з Кремлем, ніж будь-які політичні стосунки з Пригожиним.

"Лідер Чечні Рамзан Кадиров, схоже, відхилив пропозиції керівника "Вагнера" Євгена Пригожина приєднатися до відновленої інформаційної кампанії проти російського міноборони. Ймовірно, 17 лютого Кадиров заявив Пригожину, що чеченські формування виконуватимуть накази Володимира Путіна", – повідомили аналітики.