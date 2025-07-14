У Чечні показали нове відео з Рамзаном Кадировим: що з ним не так

Вже давно ходять чутки про поганий стан здоров'я у Рамзана Кадирова. Нове відео з главою Чечні лише посилило версію про його важку хворобу.

У травні Рамзан Кадиров навіть хотів піти у відставку, однак Владімір Путін йому не дозволив цього зробити. З 8 квітня посіпака Кремля не проводив наради, передає 24 Канал.

Дивіться також На тлі чуток про хворобу: Кадиров уже 50 днів не проводив наради, – ЗМІ

Що із Рамзаном Кадировим?

Він з'явився на публіці лише 4 липня, пояснивши свою тривалу відсутність тим, що, мовляв, коли все добре "то немає необхідності проводити щодня наради".

14 липня у Чечні опублікували новий ролик із Кадировим. На відео показана його зустріч із начальником місцевого управління ДАІ Ідрісом Черхіговим. Сам ролик триває 35 секунд, а Кадирова в ньому показали всього 2 секунди.

На цих двох секундах глава Чечні дивиться в одну точку і беземоційно говорить чеченською мовою. Весь інший час показують Черхігова, помічників Кадирова Умера Даудова і Ахмеда Дудаєва, герби Росії і Чечні, портрети Путіна і Ахмада Кадирова.

Раніше ЗМІ писали, що ще 2019 року Кадирову нібито поставили діагноз "некроз підшлункової залози". Однак у 2024 році його стан нібито стабілізувався.

27 травня 2025 року Кадиров уперше оприлюднив відеозвернення, у якому його власний голос замінив дикторський.