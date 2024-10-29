Кадиров віддав наказ вбивати полонених українців після удару дронами по Чечні

Лідер Чечні Рамзан Кадиров зізнався у злочині. Він віддав наказ своїм командирам на передовій не брати українців у полон.

Кадиров розповів, що наказав всім командирам на передовій не брати в полон і знищувати українських військових. Це сталось після атаки безпілотника на Гудермес, передає 24 канал.

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Кадиров вже погрожував публічно

Слова Кадирова можна кваліфікувати як публічні заклики до провадження екстремістської діяльності, а це тягне за собою відповідальність.

Раніше лідер Чечні вже потрапляв у схожі ситуації. Зокрема, у січні 2024 року він закликав чеченських силовиків карати родичів тих, хто вчинив злочин. Крім того, він погрожував кровною помстою сенатору та двом депутата. Це може кваліфікуватись під статтю "загроза вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю".

Також погрози він висловлював родині Янгулбаєвих. Відповідно до законодавства, Кадиров наговорив щонайменше на термін 20 років позбавлення волі.