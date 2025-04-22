"Хтось має загинути": Кадиров опинився в дуже загрозливій ситуації з оточенням

Між Рамзаном Кадировим та Сулейманом Керімовим виник серйозний конфлікт. Він триває вже давно. Це пов'язано з інтернет-магазином Wildberries, прибутки від якого цікавлять обидві сторони. Ворожнеча може завершитись трагічно.

Таку думку 24 Каналу висловив письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, зазначивши, що Владімір Путін підтримав сторону Керімова, адже бачив в цьому вигоду для своїх планів. Мовиться про те, що кремлівський диктатор мав на меті замовляти дрони із Китаю через Wildberries.

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Конфлікт інтересів

Ростислав Мурзагулов зауважив, що від Кадирова намагались відкупитися, щоб він відмовився від наміру зберігати вплив на Wildberries. Самопроголошений глава Чечні зажадав в рази більше, але у конфлікт втрутився Путін.

Суму все ж узгодили й Рамзан Кадиров начебто її вже отримав. Якщо він вийде в ефір і повідомить про зустріч з кимось з оточення Путіна, наголошуючи, що Wildberries має розвиватись, то значить це правда. Звісно, він зустрінеться не із Керімовим, адже між ними кровна помста і хтось має загинути, щоб їхній конфлікт закінчився,

– висловився громадський діяч.

Він підкреслив, що ця ситуація прекрасно ілюструє те, що відбувається зараз у Росії. Там живуть не по державних законах, а по бандитських.

До слова, у Кремлі зростає невдоволення діями Рамзана Кадирова через його несанкціоновані контакти з близькосхідними монархіями, де він, за даними ФСБ, шукає гарантії безпеки для себе та родини на випадок втрати влади. На тлі проблем зі здоров'ям глава Чечні поступово дистанціюється від публічного життя та проводить кадрові перестановки у своєму оточенні.