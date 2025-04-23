Вже шоста висока посада: 17-річний син Кадирова став секретарем ради безпеки Чечні

Сина Рамзана Кадирова, 17-річного Адама призначили секретарем ради безпеки Чечні. Це вже шоста посада неповнолітнього сина глави Чечні.

Адам Кадиров вже є куратором університету спецназу в Гудермесі, двох батальйонів Міноборони, всієї структури республіканського МВС, а також очолює службу безпеки свого батька. Про це пише 24 Канал із посиланням на проєкт "Радіо Свободи" "Кавказ.Реалії".

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Що відомо про сина Рамзана Кадирова

Невідомо, коли саме Кадиров-молодший став секретарем ради безпеки. Вперше його представили таким посадовцем 21 квітня.

У виданні нагадали, що склад ради безпеки повністю формує Рамзан Кадиров. З 2016 року на сайті вказано, що секретарем є Хамзат Кадиров, племінник глави Чечні.

Останній раз його згадували в мережі, коли він розповів про роботу ППО в Чечні. Це було у день катастрофи пасажирського літака "Азербайджанських авіаліній". Тоді Хамзат опублікував відео збиття безпілотника ракетою та заявив, що "все збито".

У свої 17 років Адам Кадиров вже очолює відділ безпеки глави республіки, є куратором батальйонів Шейха Мансура та Байсангура Беноєвського, які воюють проти України, а також "Російського університету спецназу" в Гудермесі та всієї структури республіканського МВС. Журналісти заявили, що його діяльність на цих посадах невідома.

Його публічна активність на цих посадах обмежувалася участю в нарадах і нагородженнями бійців і співробітників відомств – за що саме він відповідає на своїх посадах, невідомо,

– написали у виданні.

Нагадаємо, що на початку квітня стало відомо, що Рамзан Кадиров призначив свого сина куратором міністерства внутрішніх справ Чечні. Після вступу на посаду він одразу роздав співробітникам найпочесніші нагороди – "Герой Чеченської республіки".