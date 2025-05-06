Кадиров закликав звільнити його з посади очільника Чечні, – ЗМІ
- Рамзан Кадиров просить про відставку з посади очільника Чечні та сподівається, що його прохання підтримають.
- Кадиров раніше робив подібні заяви про намір піти у відставку у 2017, 2020 та 2022 роках.
- Нещодавно ЗМІ опублікували розслідування про хворобу Кадирова.
Очільник Чечні Рамзан Кадиров просить про відставку. Він заявив, що не хоче більше залишатися на посаді та сподівається, що його прохання підтримають.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Кадиров хоче піти у відставку
Журналісти видання "Чечня сегодня" попросили Рамзана Кадирова прокоментувати чутки про те, що його хочуть відправити у відставку.
У відповідь очільник Чечні заявив, що він "теж чув ці чутки".
Пишуть всяке різне. Я, навпаки, сам прошу, щоб мене звільнили з посади. В іншого будуть свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюся, що моє прохання підтримають,
– сказав він.
Варто зазначити, що Кадиров вже не вперше говорить про намір піти з посади – подібні заяви він робив у 2017, 2020 та 2022 роках.
Днями журналісти російського опозиційного видання "Нова газета" опублікували велике розслідування про хворобу очільника Чечні. Згідно з наведеною інформацією, у Рамзана Кадирова в 2019 року діагностували некроз підшлункової залози і через його стан влада нібито підшукує йому заміну.
Інтерес до цієї теми посилився після того, як наприкінці квітня цього року син Кадирова Адам став головою Ради безпеки Чечні – структури, яка має значний вплив у регіоні.