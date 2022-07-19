"Ми уже розробляємо плани": кадиров пригрозив демілітаризацією Польщі

рамзану кадирову, мабуть, забули сказати, що "друга армія світу" за три дні Київ не взяла. Бо глава чечні вже будує грандіозні плани з "демілітаризації" Польщі. Ба більше, на ній кадиров теж не збирається зупинятись.

Про свої плани, а точніше – фантазії, кадиров розповів у соцмережах. Це одразу радісно поширили кремлівські ЗМІ.

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Плани з "демілітаризації" Польщі кадиров обговорював за чашкою чаю

Про те, як він планує почати "демілітаризовувати" країни НАТО глава чечні ділився у майже "світській бесіді за чашкою чаю" зі своїм помічником – командиром загону "ахмат" апти алаудіновим.

глава чечні планує "демілітаризовувати" країни НАТО

Щоправда, у дописі, що супроводжував відео, кадиров більше розповідав "героїчні" історії з життя алаудінова, аніж деталізував майбутнє "підкорення" країн Північноатлантичного альянсу.

Так бойовим досягненням і вмінням чеченця позаздрили би всі герої голлівудських бойовиків. кадиров запевняє, що алаудінов і "звільняв" 36 населених пунктів, і "шайтанів" на джипі шукав, і невмілими бійцями з квазіреспублік керував.

Щодо "демілітаризації" Польщі, то кадиров лише сказав, що вона – перша у списку після "взяття Києва". Як і чим "братимуть" українську столицю, а потім цілу Польщу, глава чечні вирішив не конкретизувати. Очевидно, аби не зіпсувати легенду.

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Тим часом у чечні росте рух протесту: коротко

Іслам Белокієв на своєму ютуб-каналі повідомив про те, що народи Кавказу будуть продовжувати активну боротьбу з російським колоніалізмом.

В Ічкерії проводять активну роботу з українськими та західними партнерами.

Мета – військова деокупація Ічкерії.

У батальйоні Шейха Мансура пояснили, що готуються до війни за незалежність. Такі плани розробляють давно.

Дивіться у відео – Фейгін про бажання кадирова отримати ППО для чечні: