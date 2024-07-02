Максимально насичує посади родичами: до чого може готуватись Кадиров

Очільник Чечні Рамзан Кадиров продовжує призначати своїх родичів на різноманітні посади. Проте повністю передати владу дітям він ще не може, бо вони надто молоді.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, додавши, що у Чечні встановлюється режим самодержавного правління. Зараз Кадиров хоче ще більше зміцнити свою владу.

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До чого готується Кадиров

Цілком ймовірно, що очільник Чечні хотів би встановити в країні спадкову монархію. Уже зараз його називають шахиншахом, що означає "цар царів". Таку назву колись використовували в Ірані, Афганістані, але вона абсолютно чужа для Чечні, де не було єдиного правителя.

Зараз він намагається максимально заповнити всі посади своїми родичами, щоб забезпечити міцність влади, щоб поруч не було людей, які можуть зрадити,

– розповів Яковенко.

У Чечні є багато ворогів Кадирова, адже багатьох він колись вбив, викрав, когось наказав вбити, забрати майно. Тому йому потрібно максимально оточити себе відданими та вірними соратниками.

"Він дуже сподівається створити у Чечні режим спадкової монархії, коли владу передають у спадок. Власне він сам здобув владу після вбивства батька. Це не доведено, але така гіпотеза озвучувалась та має всі підстави для існування", – підкреслив російський опозиційний журналіст.