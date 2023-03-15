Гра з обох боків, – ексспівробітник КДБ розповів, чим взаємозалежні Путін та Кадиров

Російський диктатор Владімір Путін зустрівся із главою Чеченської республіки Рамзаном Кадировим. Їхня зустріч запам'яталась жахливим виглядом очільника Кремля та зачитуванням тексту з папірця Кадировим.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, Путін міг спеціально викликати Кадирова "на килим", щоб познущатись, бо йому доповіли, що очільник Чечні нібито щось замислив.

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Публічне знущання з Кадирова

Сергій Жирнов вважає, що Владіміру Путіну могли доповісти про якісь плани Рамзана Кадирова, які суперечать лінії Кремля, тож Путін вирішив викликати його "на килим" та публічно познущатись через свої садистські схильності.

Ексспівробітник служби зовнішньої розвідки Росії переконаний, що відносини Путіна і Кадирова перебувають "на ножах", бо Путін за допомогою ФСБ вбив тата Кадирова.

Вони безумовно на ножах, бо Путін вбив тата Рамзана через ФСБ, це Москва вбила Ахмата Кадирова, бо він був серйозним місцевим політиком. Він мав розуміння того, що він хоче зробити у своїй республіці й він був дуже незручним,

– зазначив Жирнов.

Він розповів, що після цього вбивства Путін зробив ставку на сина Ахмата Кадирова – Рамзана. За словами Жирнова, Владімір Путін розумів, що Рамзан Кадиров, на той час, це молодий бандит, але він його боявся, бо розумів, що Росія програла Чеченську війну, а тому йому потрібен був місцевий бандит, який буде тримати в кулаці Чечню.

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"Йому сказали, що під цю справу підходить Рамзан. Він дійсно довів, що він під це підходить. Кадиров не заморочувався що диктатури в Чечні, до того ж він вибудував ісламський халіфат у Чечні, закони шаріату, там не дотримуються конституції Росії й до того ж Росія постійно виплачує данину Чечні", – зазначив Сергій Жирнов.

Ексспівробітник КДБ розповів, що щорічна данина від Росії до Чечні сягає до 5 мільярдів доларів на рік й приблизно половину з цієї суми Кадиров забирає особисто собі. За словами Жирнова, Путін та Кадиров потрібні один одному.

Путіну він потрібен більше, але Кадиров розуміє, що без Путіна він не проживе й 30 секунд у Чечні, бо у нього стільки "кровників", що його може захистити тільки Путін,

– сказав Жирнов.

На думку ексспівробітник КДБ, Кадиров не дуже розумна людина, бо він не здружився за спиною у Путіна з важливими російськими посадовцями й залишився таким чином дуже зручним та вигідним для Путіна.

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