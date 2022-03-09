Кадиров сховався за армією, без неї він ніхто, – командир чеченського батальйону

Командир чеченського батальйону імені шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський заявив, що Кадиров ніхто без російської стотисячної армії. І якби він не стояв за їхніми спинами, його б вже давно роздерли.

Муслім Чеберлоєвський зауважив, що Рамзан Кадиров буквально сховався за путінською армією. Якби звичайні мешканці Чечні мали можливість та свободу, то вже давно б з ним поквиталися.

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Якщо Кадиров може назвати себе чеченцем, чому його на території Чечні, яка менша за Луганську область, охороняє 100 тисяч російських солдатів? Без них він ніхто. Його звичайні прості люди, які перебувають у заручниках на території Чечні, просто заплювали й вбили б, якби була можливість і вільна воля. Але перед Кадировим стоїть стотисячна російська армія. Він за нею стоїть, сховався і каже, що чеченець і відновлює республіку,

– зауважив Чеберлоєвський.

Справжні чеченці прийшли допомагати українському народу

Наразі з російськими окупантами в Україні допомагають боротися 2 добровольчі формування з Чеченської республіки Ічкерія. Це добровольчі батальйони імені шейха Мансура та імені Джохара Дудаєва.

Коли все це почалося тут, ми прийшли сюди не під прапори Зеленського чи Порошенка, не те щоб підтримати якогось президента чи партію. Ми прийшли сюди допомагати українському народу, щоб Україна не потрапила під вплив Росії, була самостійною,

– розповів командир батальйону.

Він додав, що якщо Україна програє, то впадуть усі республіки колишнього СРСР, а незалежні країни поруч з Росією втратять шанс на свободу. Якщо Україна вистоїть, це новий шанс для всіх.

Сьогодні тут вирішується дуже важливий момент. Якщо Україна впаде, то впадуть усі республіки колишнього СРСР. Незалежні країни довкола Росії втратять шанс на свободу. Сьогодні, якщо вистоїть Україна, це шанс для всіх,

– вважає він.

Українці та чеченці ніколи не ворогували

Муслім Чеберлоєвський зауважив, що чеченський народ ніколи не ворогував з українцями. І співпрацюючи є шанс не лише на перемогу України, а й на звільнення Кавказу та всіх пригноблених Росією.

Ми ніколи не ворогували й, гадаю, не будемо в майбутньому. Сподіваємось переламати хребет цьому кремлівському режиму. І з цього розпочнеться звільнення нашого Кавказу та всіх пригноблених людей від Росії,

– зауважив Муслім Чеберлоєвський.

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