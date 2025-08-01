Сильно схудлий Кадиров з'явився у мережі після того, як ледь не потонув у Бодрумі
- Рамзан Кадиров з'явився у відео на тренажері після чуток про його хворобу та нещасний випадок у Бодрумі.
- Кадиров значно схуд, відео з тренажером викликало припущення про реабілітацію, незважаючи на його заперечення щодо погіршення здоров'я.
Вже тривалий час ходять чутки про хворобу Рамзана Кадирова. З'явилося нове відео, на якому видно значну втрату ваги глави Чечні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Як виглядає Кадиров зараз?
Рамзан Кадиров поділився відео з занять на тренажері і повідомив, що "повертається до навантажень після перерви". За словами чеченського диктатора, тренер підготував для нього "своєрідну програму вправ", але всі секрети він поки не розкриває.
У мережі звернули увагу на те, що тренажер на відео зазвичай використовують при реабілітації.
Рамзан Кадиров на тренажері: дивіться відео
Кадиров не з'являвся на публіці від кінця липня – тобто відтоді, як з'явилися новини про те, що він ледь не потонув у турецькому Бодрумі під час відпочинку. ЗМІ писали, що після входу у воду Кадиров раптово почав тонути. Працівники готелю негайно викликали лікарів, після чого главу Чечні відвезли до лікарні.
А незадовго до цього Кадиров опублікував відео, де він з'являється всього на дві секунди. На тлі звучав беземоційний спіч диктатора про життя і смерть. Хоча чутки про хворобу він заперечував.