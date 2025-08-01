Вже тривалий час ходять чутки про хворобу Рамзана Кадирова. З'явилося нове відео, на якому видно значну втрату ваги глави Чечні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як виглядає Кадиров зараз?

Рамзан Кадиров поділився відео з занять на тренажері і повідомив, що "повертається до навантажень після перерви". За словами чеченського диктатора, тренер підготував для нього "своєрідну програму вправ", але всі секрети він поки не розкриває.

У мережі звернули увагу на те, що тренажер на відео зазвичай використовують при реабілітації.

Рамзан Кадиров на тренажері: дивіться відео

Кадиров не з'являвся на публіці від кінця липня – тобто відтоді, як з'явилися новини про те, що він ледь не потонув у турецькому Бодрумі під час відпочинку. ЗМІ писали, що після входу у воду Кадиров раптово почав тонути. Працівники готелю негайно викликали лікарів, після чого главу Чечні відвезли до лікарні.

А незадовго до цього Кадиров опублікував відео, де він з'являється всього на дві секунди. На тлі звучав беземоційний спіч диктатора про життя і смерть. Хоча чутки про хворобу він заперечував.