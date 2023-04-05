Кадиров спокійно зрадить Путіна: це станеться за однієї умови

Завдяки своїм зв'язкам з Владіміром Путіним лідер Чечні Рамзан Кадиров набув неабиякої впізнаваності та влади. Проте Кадиров не планує залишатися з російським диктатором в часи його безгрошів'я.

Економіка Росії зараз у плачевному стані. За січень – березень Росія фактично досягнула річного максимуму запланованого дефіциту. Без тих грошей, що були раніше, від Владіміра Путіна зречуться найближчі соратники. Про це 24 Каналу розповів правозахисник та юрист Абубакар Янгулбаєв.

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"Він і батька зрадив"

Рамзан Кадиров, захопивши владу в Чечні, набрав широкої популярності і в Росії. Усе завдяки близьким зв'язкам з Владіміром Путіним. Втім лідер Чечні перестане бути "на побігеньках" для російського диктатора, щойно Путін втратить можливість фінансувати його у таких обсягах, які були раніше.

Кадиров спокійно зрадить Путіна, якщо з'являться зручніші та вигідніші варіанти,

– наголосив Абубакар Янгулбаєв.

Він пояснив, що якщо хтось новий прийде до влади в Росії та захоче заново перезаключити міжнародні договори, назад увійти в політично-правову й економічну міжнародну сфери, тоді доведеться позбавлятися від токсичних осіб, серед яких зокрема Кадиров.

"Але якщо, допустимо, йому (Кадирову – 24 Канал) скажуть: "зречешся Путіна – і будеш жити", він легко це зробить. Тут навіть не постає таке питання, бо він і від свого батька відмовився", – зазначив правозахисник.

Абубакар Янгулбаєв про стосунки Кадирова і Путіна: дивіться відео

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