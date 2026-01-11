Укр Рус
24 Канал Новини політики На тлі критичного стану Кадирова: кого Путін призначить новим очільником і що зміниться у Чечні
11 січня, 15:33
4
Оновлено - 15:40, 11 січня

На тлі критичного стану Кадирова: кого Путін призначить новим очільником і що зміниться у Чечні

Вікторія Грабовська
Основні тези
  • У Рамзана Кадирова, очільника Чечні, відмовили нирки, і Москва шукає його наступника.
  • Політолог Олексій Буряченко припустив, яким може бути новий очільник Чечні і як, імовірно, зміниться ситуація у республіці.

Джерела у ГУР повідомили, що в очільника Чечені Рамзана Кадирова відмовили нирки. Ситуація настільки складна, що в Москві шукають його наступника. Проте новий глава Чеченської Республіки Росії може показати інший стиль керування, ніж Кадиров.

Про це у розмові з 24 Каналом розповів політолог, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко, припустивши, кого Володимир Путін може призначити на посаду очільника Чечні. Він наголосив, які можливі сценарії розвитку подій у разі летального кінця Рамзана Кадирова.

До теми Хай зроблять операцію з Кадировим, може Путін задумається, – Зеленський звернувся до США 

Якою може бути влада у Чечні після Кадирова?

Буряченко зазначив, що ця інформація не є новиною, адже раніше з'являлось багато повідомлень про хворобу Рамзана Кадирова.   

В інтересах Путіна зберегти кадирівський режим в Чечні, навіть без самого Кадирова. Тому що, якщо він цього не зробить, тоді це може закінчиться серйозним внутрішнім розбалансуванням путінського режиму, 
– підкреслив політолог. 

Важливо розуміти, що кадирівський режим стоїть, на його думку, на трьох речах: 

  • на грошах;
  • на підтримці самого Путіна;
  • на жорстких залізних рукавицях, якими кадирівці стримували у Чечні будь-які прояви опозиції. 

Варто знати. Джерела у ГУР повідомили, що у Рамзана Кадирова відмовили нирки. Він перебуває у власній лікарні в Чечні і до нього приїхали члени його сімейного клану. Наразі Кадиров перебуває на процедурі діалізу, лікарі не дають жодних прогнозів. Водночас у Кремлі вже шукають заміну чинному главі Чечні. Серед претендентів – Магомед Даудов, Апті Алаудінов та старший син Рамзана Кадирова – Ахмат.

"Якщо не буде грошей, не буде путінської підтримки, а залізна хватка у Чечні ослабне, тоді можуть виникнути великі проблеми для Путіна", – зауважив він. 

Політолог спрогнозував сценарій щодо можливих подальших дій у Чечні і щодо Кадирова. 

Якщо інформація про смерть Кадирова підтвердиться, то з великою ймовірністю Путін публічно вийде з новим ставлеником на місце глави Чечні. Це може бути або син Кадирова, або хтось інший. Але ця людина буде набагато жорсткішою, ніж Кадиров, і вона принесе нову хвилю терору в Чечню, 
– відзначив Олексій Буряченко.

Він додав, що Путін все це щедро проплатить, усуваючи наперед проблеми, які могли статися з відходом Кадирова від влади.

Що відомо про хворобу Кадирова?

  • Перші відомості про важке захворювання глави Чечні були оприлюднені ще у 2019 році. Відтоді час від часу з'являється інформація про погіршення його стану. 

  • Напередодні Нового року, 25 грудня, стан здоров'я Кадирова знову погіршився. Він збирався особисто відвідати передноворічне засідання Держради за участю Путіна та голів регіонів у Москві, але його терміново госпіталізували до Центральної клінічної лікарні Управління справами президента Росії. Там Кадирова ледве врятували.

  • Згодом він вперше після чуток про хворобу відвідав публічну подію – відкриття школи хафізів у селі Новий Шарой у Чечні. Кадиров з'явився на публіці, спираючись на тростину.

  • Також на початку січня Рамзан Кадиров призначив свого найстаршого сина Ахмата виконувачем обов'язків віцепрем'єра Чечні. Раніше він обіймав посаду міністра спорту і вона залишиться за ним.