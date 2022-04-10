Кадировці використали безхатченка для відеоагітки з Маріуполя, – волонтер

Кадировці використали для чергової пропагандистської відеоагітки з Маріуполя місцевого безхатченка. Його представили нібито "розвідником Збройних Сил України".

Про це розповів маріупольський волонтер Кирило Долімбаєв.

До теми Тільки пафос, а раптом що – одразу тікають, – офіцер ГРУ Росії про "участь" кадировців у війні

Команда волонтера неодноразово бачила нужденного біля одного з місцевих храмів ПЦУ. За словами волонтера, безхатченко має алкогольну залежність.

Щоб ви розуміли, як кадировці роблять свій героїчний контент у Маріуполі. На відео нужденний, який має проблеми з головою, постійно "бухий", та якого ми годували кожного дня у нашому Храмі ПЦУ в Маріуполі,

– розповів Долімбаєв.

Кадировці використали безхатченка для брехливої відеоагітки: дивіться відео

Відео, на якому нужденний розповідає про "позиції ЗСУ" поширив навіть лідер Чечні Рамзан Кадиров у своїх соцмережах. Варто зауважити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він неодноразово поширював різні фейки про війну.

За даними ЗМІ, загалом більшість відео з Маріуполя, які публікує Кадиров, зняті в одному районі, розташованому найближче до російських кордонів.

До теми – Кадиров рятує свою репутацію перед Путіним: дивіться відео