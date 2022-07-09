Зрадники Кавказу та свого народу, – командир Грузинського легіону про кадировців в Україні

Грузинські добровольці з початку війни з росією, у 2014 році, стали на захист України. Вони вважають кадировців зрадниками.

Про це для 24 каналу розповів Мамука Мамулашвілі – засновник і командир Грузинського національного легіону. Він з 2014 року стоїть на захисті суверенітету України.

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"Легіон став набагато більшим з 24 лютого. До нас приїхали дуже багато добровольців і зараз легіон є найбільшим іноземним угрупованням української армії", – сказав військовий.

Хто воює в легіоні

За словами Мамулашвілі, найбільше у легіоні, звісно, грузинів. На другому місці – британці, на третьому – американці. Загалом є представники 32 країн.

"Легіон наразі входить до Сил Спеціальних операцій і стоїть на південному сході України практично на всій лінії фронту. Нас достатньо, щоб ми охоплювали лінію фронту", – зазначив захисник.

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Що роблять кадировці

Мамулашвілі розповів, що між росіянами й мобілізованими з псевдореспублік немає жодної ментальної різниці. Військовий пригадує, що він був впевнений, що в російської армії підготовка набагато краща, а виявилось – практично така сама як і у тих, хто прийшов з окупованих земель. Великої різниці в мотивації та професіоналізмі Мамулашвілі не бачив.

Щодо кадировців, то вони просто піаряться на цій війні. Вони відсторонені від російських військ. У кадировців свій напрямок – піаритися коштом смертей росіян і навіть коштом своїх. Люди, які зрадили свою країну, здатні абсолютно на все. Це зрадники Кавказу та свого народу,

– сказав військовий.

Забезпечення легіону

Для операцій, які проводить Грузинський легіон, є, як зазначив Мамулашвілі, абсолютно все. Проте він не може те саме сказати про всю армію, яка потребує важкої артилерії.

росіян хочуть мотивувати

До росіян на фронт приїжджають різні високопосадовці. Мамулашвілі зазначив, що це роблять для промивання мізків, бо мотивації не вистачає і солдатів доводиться підганяти. кремль присилає більш-менш досвідчених генералів, які мають пропагувати війну, пояснювати, за що сьогодні бореться російський солдат.

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"Щодо примусово мобілізованих з Донбасу, то вони давно не хочуть воювати. Їх практично штовхають на лінію фронту. Але тепер доводиться отак штовхати і російських солдатів", – додав військовий.

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