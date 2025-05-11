Це справді цікаво: у позолоченій квартирі Путіна у Кремлі в очі впадають кілька предметів

Нещодавно Владімір Путін показав журналістам свою "золоту" квартиру, у якій є все: тренажерний зал, домашня каплиця й навіть портрети Олександра III та Петра I. Однак найцікавіше, що за допомогою багатьох предметів диктатор показав свою "справжню ненависть" до Заходу.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що і продукти, і вся техніка в квартирі Путіна було європейського або американського виробництва. Водночас фільм був черговою виставою Кремля.

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"Путін довів любов до Заходу"

За словами політтехнолога, квартира Путіна – це бутафорія. Очевидно, що російський диктатор там не мешкає і її підготували спеціально для зйомки. Пропагандистські російські медіа намагались показати людяність Путіна, адже показати, як він сидить та просто розказує про "велику Росію" було б нудно. Кадри ж увійшли до документального фільму про диктатора під назвою "Росія. Кремль. Путін. 25 років".

Фільм рекламували зі словами "заглянемо в холодильник Путіна". Це допомогло, всім було цікаво, адже відрізняється від його звичної риторики,

– зазначив він.

Цікаво, що вся техніка в квартирі Путіна виготовлена на Заході, тим часом у фільмі російський диктатор сидів за столом на кухні та розказував про ненависть до нього. Однак щось пішло не так, адже з холодильника німецької фірми він витягнув йогурт французької компанії.

Чай він заливав кип'ятком з чайника Bosch (німецька фірма – 24 Канал), канапки теж робив у тостері цієї фірми. Тренажери в залі у нього американської компанії Hoist,

– зауважив Шейтельман.

Попри це диктатор у стрічці намагався зробити акцент на дружбу та міцний зв'язок з Китаєм. Політтехнолог додав, що фільм посів перше місце в рейтингу на російському телебаченні за останній тиждень.

До слова, ролик опублікував російський пропагандист Павло Зарубін, якого Путін пригощав на своїй кухні цукерками та кефіром. За словами диктатора, він навідується до тренажерної зали щоранку і займається спортом по півтори години, а також майже щодня плаває у басейні.