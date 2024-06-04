У "Слузі народу" відреагували на чутки про кадрові зміни в уряді
Джерело:Давид Арахамія
У ЗМІ з'явилася інформація, що на посади міністрів інфраструктури та регіональної політики готуються призначення. Водночас Давид Арахамія заявив, що цього тижня кадрових перестановок не буде.
За інформацією журналістів, вже в середу, 5 червня, парламент мав голосувати за двох нових міністрів.
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Кадрові перестановки в уряді
Міністром інфраструктури, а також віцепрем'єром нібито мав стати нинішній глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов. Він замінив би на цій посаді Олександра Кубракова.
Тим часом Мінрегіон мав очолити заступник керівника ОПУ з регіональної політики Олексій Кулеба.
Однак голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що цього тижня кадрових перестановок не буде.
На цьому тижні ніяких кадрових питань у Верховній Раді України не передбачається. Прошу зважати тільки на офіційні джерела інформації,
– написав він.
Народний депутат Ярослав Железняк також прокоментував засідання парламенту. Він повідомив, що "по кадрам сьогодні офіційного рішення не буде. Головний кадровик ще не повернувся".
Кубракова звільнили з посади: що відомо
- 9 травня під час засідання Верховної Ради нардепи проголосували за відставку тодішнього міністра розвитку громад і територій Олександра Кубракова.
- Ініціатори звільнення пояснили його провалом регіональної політики, яка входить у зону відповідальності Кубракова. Відомо, що під час голосування у залі не було ні самого Кубракова, ні прем'єра Шмигаля.
- Крім того, як виявилося, у день звільнення міністра із ним мала зустрітися глава Міністерства з економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце. Вона якраз прибула до Києва задля переговорів із Кубраковим. Як повідомляють ЗМІ, посадовці мали підготувати важливу для України конференцію з відновлення.