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      Кадровые перестановки в командовании ВСУ: кого повысили и почему это хорошо?

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      Кадровые изменения в командовании ВСУ
      Кадровые изменения в командовании ВСУ / ТСН

      Назначения в ВСУ сделаны по представлению начальника Генерального штаба Руслана Хомчака.

      Генерал-полковник Сергей Попко уволен с должности командующего Сухопутных войск. Ему предложена должность начальника Главной инспекции Министерства обороны, но этот вопрос будет рассмотрен и решение будет принято уже новым министром.

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      Командующим Сухопутных войск назначен генерал-лейтенант Александр Сырский, занимавший пост командующего операцией Объединенных сил.

      На должность командующего операцией Объединенных сил назначен генерал-лейтенант Владимир Кравченко – занимавший пост командующего оперативным командованием "Север".

      кравченко
      Владимир Кравченко / 

      Кадровые перестановки не являются чем-то революционным. Все эти назначения сделаны по представлению начальника Генерального штаба Руслана Хомчака.

      Если давать оценки значимости – Сырский получил серьезное повышение. Должность командующего СВ – одна из ключевых. Также шаг вперед в карьере сделан и для Кравченко.

      Владимир Кравченко – менее медийная личность, в каких-то известных скандалах не замешан, был на руководящих должностях в секторах А, С, ОТУ "Мариуполь", пользуется уважением ряда ветеранов. Посмотрим, что у него получится на такой высокой должности, когда он будет под всеобщим вниманием находиться. Эти назначения, по оценке Цензор.Нет, направлены на улучшение управляемости ВСУ в том русле, как это видит Хомчак.

      Результаты июньских учений и методических сборов командиров бригад на полигоне "Широкий лан" подверглись очень критичному разбору со стороны руководства Генштаба, организация одного из этапов маневров вообще была признана неудовлетворительной.

      Командование СВ за последнее время подвергалось самой жесткой критике со стороны НГШ, и увольнение Попко – результат оценки состояния сухопутных войск ВСУ.

      попко
      Сергей Попко / Фото из открытых источников

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      Начальник Генштаба поставил задачу изменить качество боевой подготовки, внедрить импровизацию и самостоятельные решения командиров всех уровней в ходе учебных занятий, избегать заранее спланированной и оговоренной показухи – а именно это имело место на "Широком лане".

      В то же время то, каким образом организовал боевую подготовку генерал-лейтенант Сырский в зоне ООС получило высокую оценку, поэтому продвижение Сырского выглядит закономерным шагом.

      Кредит доверия предоставлен и Кравченко.

      В этих кадровых назначениях нет политики – Сырский был назначен в ООС при Порошенко и продвигался бывшим НГШ Муженко. И эти кадровые назначения не являются предвестниками реформ. Скорее, это попытка повысить качество управления и логику в нынешнем формате ВСУ до момента назначения нового министра обороны.

      сирський
      Александр Сырский / Фото Інформагентство Міноборони

      Сейчас новому командующему Сухопутных войск придется решать многие кадровые проблемы, прежде всего на уровне командования ОК и командиров бригад. Бригады очень разные, все зависит от командиров. Есть мотивированные соединения, службой в которых гордятся, такие какой, например, на данный момент является 24-я механизированная бригада полковника Валерия Гудзя.

      А есть такие случаи, как 92-я бригада, по которой будущий народный депутат из Харькова Мария Мезенцева передала Владимиру Зеленскому обращение волонтеров с просьбой рассмотреть состояние дел в бригаде и скандалы с участием комбрига Владимира Кокорева.

      Конечно, хотелось бы, чтобы новое командование Сухопутных войск теперь отвечало не только за боевую составляющую, за новое качество боевой подготовки, за воспитание командиров, у которых поощряется инициатива, импровизацию и самостоятельность в ходе маневров и боевых действий, но и за то, чтобы командиры вели себя сами как образцовые офицеры. Чтобы те, кто разваливают коллективы, задалбывают личный состав бесконечными построениями в ППД, бирками, лишают нормального отдыха и свободного времени, быстро приводились в чувство сразу согласно действующим порядкам – не дожидаясь, пока президенту будут передавать коллективные обращения.

      В общем, посмотрим, как проявят теперь себя новые назначения. Хвалить авансом никого не стоит, будем ждать результаты, будем стараться их осветить. Судя по всему, эти кадровые перемены – далеко не последние.

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини політики Новини України Олександр Сирський Володимир Зеленський Збройні сили України Публікації
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