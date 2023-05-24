Кагарлицька справа: двох поліцейських-гвалтівників засудили до 11 років тюрми

У справі про згвалтування у Кагарлику винесли вирок. Двох поліцейських засудили до 11 років позбавлення волі.

Вироки отримали обвинувачені Сергій Сулима і Микола Кузів. Про це повідомила адвокатка потерпілої Анна Калинчук.

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Зловмисників визнали винними за всіма статтями обвинувачення. Позов потерпілої Нелі Погребицької до Національної поліції повністю задоволено. Вона отримає 1 мільйон 296 тисяч гривень компенсації за завдану шкоду.



Засуджені обвинувачені / Колаж з мережі

Зґвалтування в Кагарлику: що відомо

Вночі з 23 на 24 травня 2020 року правоохоронці Кагарлицького відділку поліції у своєму кабінеті катували Нелю Погребицьку. Жінку викликали як свідка крадіжки. На неї одягли протигаз та кайданки, стріляли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували.

У поліції підтвердили причетність поліцейських Сергія Сулими та Миколи Кузіва. Обох тоді звільнили. Тодішній голова Національної поліції Ігор Клименко розформував Кагарлицький підрозділ.

У грудні 2020 року Державне бюро розслідувань передало справу у суд. Обвинувальні акти вручили 5 співробітникам поліцейського відділення.

До речі, раніше Калинчук розповідала, що підозрювані у зґвалтуванні в Кагарлицькому відділі поліції вирішили "мобілізуватися". При цьому це сталось на фінальній стадії судового розгляду.