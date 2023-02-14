Росія не обмежилася енергетикою: у Кабміні назвали нову ціль ворога

Після низки масованих ракетних ударів по енергооб'єктах ворогу не вдалося досягти своїх цілей. Тому окупанти вдаються до нових методів терору проти українців. Зокрема, тепер під прицілом водопостачання.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє 24 Канал. Він наголосив, що росіяни намагаються зробити життя українців нестерпним.

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Загрози від відкриття шлюзів Каховської ГЕС

Денис Шмигаль наголосив, що через часткове руйнування та навмисне відкриття шлюзів Каховської ГЕС росіянами, щодня втрачається величезна кількість кубометрів води. Через це 70% населених пунктів, які отримують воду з Дніпра, можуть залишитися без водопостачання.

Однак і це ще не все. Перебої з водопостачанням можуть суттєво вплинути на роботу Запорізької АЕС, адже тоді система охолодження просто не зможе працювати, що загрожує катастрофою.

Цивілізований світ не повинен мовчати. Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС. Або ж дозволила це зробити українським фахівцям. Звертаюсь до міжнародних партнерів та наголошую: в іншому випадку ми зітнемося з екологічною катастрофою, що матиме незліченні деструктивні наслідки для всього континенту,

– наголосив Шмигаль.

Найзамінованіша країна у світі

Через дії росіян територія нашої країни є найбільш замінованою у світі. І росіяни продовжують мінування. Шмигаль наголосив, що питання розмінувань буде одним із 5 пріоритетів цього року.

"Ми рухаємось у напрямку створення Центру гуманітарного розмінування, який дозволить системно підійти до цього завдання. Сьогодні Уряд створить Міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування, яку очолить перша віцепрем’єрка. Основним завданням групи буде координація всіх органів влади, а також фактично визначення стратегії та дорожньої карти, за якою ми будемо рухатися", – повідомив прем'єр-міністр.

Масовані атаки по енергоструктурі

З 10 жовтня Росія завдала 14 масованих ракетних ударів по українських об'єктах інфраструктури, через що по всій країні ввели планові відключення, часто були й аварійні через пошкодження об'єктів енергетики та відсутність достатньої кількості потужностей.

Однак всі намагання ворога занурити українців у темряву провалилися. Завдяки титанічним зусиллям українських енергетиків, попри чергову атаку на енергооб'єкти 10 лютого, у більшості регіонів відсутні ліміти електроспоживання, і, відповідно, відключення. Зараз відключення світла залишаються у Харківській, Київській, Одеській та Херсонській областях. Однак причиною цього є пошкодження ліній, які не вдалося ще відновити повністю, тому заживити усіх одночасно поки що неможливо.