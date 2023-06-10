Каховське водосховище до та після: шокуючі кадри наслідків російського теракту

Підрив Каховської ГЕС став наймасштабнішою техногенною катастрофою з часів відновлення незалежності Україні. З кожним днем рівень води у водосховищі падає, що несе за собою катастрофічні наслідки.

Каховське водосховище через його масштаби місцеві часто називали морем. Тепер же від "моря" через терористів залишився лише слід.

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Наслідки російського теракту

Після підриву дамби розпочалося обміління водосховища і його глибина зараз становить трохи більш як 10 метрів. Тобто зараз неможливий забір води для побутових споживачів та на Запорізькій АЕС.

Очікується, що після стабілізації, замість Каховського водосховища залишиться лише той рівень води, який відповідає Дніпру – 1 кілометр ширини та 6-7 метрів глибини.

Каховське водосховище до та після російського теракту: щемливе відео

Якими є наслідки підриву Каховської ГЕС

Після того, як росіяни 6 червня підірвали Каховську ГЕС, десятки населених пунктів Херсонщини затопило. Вода подекуди навіть зносила будинки. Через це на правобережжі Херсонщини евакуювали понад 3 000 людей, а на лівобережжі евакуація майже неможлива – територія окупована росіянами. Крім того, росіяни обстрілюють Херсон і рятувальники й волонтери потрапляють під обстріли, тому евакуйовуючи людей вони ризикують власними життями.

Підрив дамби спричинив катастрофічне падіння рівня води у Дніпрі, через що у низці міст, які отримували воду з водосховища, є проблеми з водопостачанням. Також воду вже не може отримувати Запорізька АЕС, Зараз охолодження енергоблоків здійснюється водою зі ставка біля станції – цього достатньо, поки енергоблоки працюють в "холодному режимі".

Підрив дамби спричинить опріснення Чорного моря та забруднення сміттям, відходами й пальним з турбін ГЕС – від 150 до 500 тонн.

Крім того, через підтоплення можливе поширення інфекцій. А також є підвищена мінна небезпека, оскільки вода хаотично розносить боєприпаси.

Відновлення Каховської ГЕС після деокупації всієї Херсонщини обійдеться Україні в близько 1 мільярд євро, однак усі збитки, завдані нашій країні оцінити важко. Будівництво, наповнення водосховища та відновлення Півдня після трагедії може зайняти чимало років.