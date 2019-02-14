12:57
14 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, 13 лютого
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, 13 лютого
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 13 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, 13 лютого
      Телеканал новин 24 Програми Грані правди
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Россия готова воевать с ИГИЛ в обмен на Крым и Донбасс

      Грані правди 246 Читать новость на русском

      В свое время Россия пришла в Сирию для того, чтобы предложить западу компромисс. Мол, мы вам – победу над ИГИЛ, а вы нам – Крым и Донбасс.

      Главная мечта российских элит сведена к двум простым желаниям: деньги и статус. Причем статус не столько внутри страны – там он у них и так есть – сколько за рубежом. Чтобы сидеть в мировом президиуме и на равных с соседями определять судьбы мира. "Крымская весна" обнулила и то, и другое.

      Читайте також: Советское наследие во всей красе: как государственный идол влияет на сознание россиян

      Денег становится все меньше – цены на нефть в два раза ниже довоенных. Санкции не позволяют перекредитовываться, оставляя российскую экономику в гордом одиночестве. Вдобавок, репутация России хромает – по состоянию на 2019 год она – почти изгой. Поэтому Кремль пытается с миром договориться. Эдакий новый антигитлеровский пакт: "вот большее зло, а мы – зло меньшее, так давайте вместе бороться с тем, что опаснее".

      Украине в этой схеме отводится роль Финляндии, которую перед войной пытался завоевать СССР. Финны отбились, но потеряли Карелию. После войны Карелию оставили за СССР.

      Карелия
      Россия забрала Карелия в Финлядии

      Но только повторить эту историю Москве не удастся. Главная причина в том, что ИГИЛ – не Гитлер. Нет у ИГИЛа никакой промышленной базы, научно-технических разработок и всего того, что способно выигрывать войну в современном мире. ИГИЛ может отжать танк у противника, но не способен построить этот самый танк. Не говоря уже о более сложных вещах.

      Кроме того, Кремль считает, что страны запада не справятся с ИГИЛ без участия Москвы, но с этим утверждением вряд ли готовы согласиться западные лидеры. В ряде вещей ИГИЛ вполне себе напоминает вирус Эбола: о нем много говорили из-за медийной раскрученности, но его реальная опасность была сильно преувеличена.

      Но и последнее. Современная политика – она не о прецедентах, а о принципах. ИГИЛ и Сирия – это один принцип. Украина и Крым – другой. Эти две вещи не уравновешиваются в одном уравнении. Более того – нет никакого уравнения, в котором Украина может быть эквивалентна ИГИЛу и в котором ее сбросят со счетов ради сирийской проблемы.

      ИГИЛ
      Представители ИГИЛ

      Потому что для западного мира одинаково важны оба прецедента. Ему нужны как замирение ситуации на ближнем востоке, так и возврат к принципам неприкосновенности границ. Одно не исключает другого и наоборот. Ставить эти две истории в прямую зависимость друг от друга – все равно, что уравнивать теплое и мягкое.

      Читайте також: Хэппи-энд бывает лишь в фильмах: что ждёт Украину в будущем

      Главная проблема Владимира Путина в том, что он этого понять не хочет. Главная проблема Украины в том, что никакого затишья нам это не сулит. Впрочем, нам и не привыкать.

      blog_ava
      Смс-привітання на День Святого Валентина
      сьогодні
      4986
      Автор: Павло Казарін
      Теги: Грані правди Відеоблоги Новини Росії СРСР Війна у Сирії Війна на Донбасі Анексія Криму Ісламська держава
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Россия готова воевать с ИГИЛ в обмен на Крым и Донбасс
      сьогодні , 12:36 Россия готова воевать с ИГИЛ в обмен на Крым и Донбасс
      Павло Казарін 246
      Генерали ведуть війну, а солдати – мстяться
      сьогодні , 12:00 Генерали ведуть війну, а солдати – мстяться
      Повернись живим 188
      Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
      сьогодні , 11:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
      Олександр Бевза 283
      Будинок Кошулинського: що відомо про маєтки кандидата в президенти
      сьогодні , 10:31 Будинок Кошулинського: що відомо про маєтки кандидата в президенти
      Олена Кандяк 1898
      День святого Валентина 2019: корисні додатки, що допоможуть знайти любов
      сьогодні , 10:01 День святого Валентина 2019: корисні додатки, що допоможуть знайти любов
      Олена Кандяк 798
      Могла ли военная операция Украины защитить Крым от российской оккупации
       20 березня 2018 , 16:00
      Что ждет Россию после Путина: неожиданный прогноз
       20 вересня 2017 , 23:00
      Скандальный план: зачем власти нужен российский кандидат на выборах в Украине
       3 жовтня 2018 , 19:00
      Имперские аппетиты России, или Как Москва съедает независимые государства
       13 лютого 2018 , 16:01
      Голодовка Олега Сенцова: есть ли смысл в одиночку бросать вызов целому государству
       5 червня 2018 , 18:00
      Как Украина защищает свои интересы
       13 жовтня 2017 , 19:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук