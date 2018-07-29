Как современному человеку достичь успеха?
Спрашивают, как бороться со стрессом в современном обществе, как объяснить молодому поколению, что успех – это непременно основополагающее в жизни?...
Мой ответ прост.
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Со стрессом бороться не сложно. Достаточно помнить несколько простых формул.
Главное – душевное равновесие, и желательно из него не выходить. То есть двигаться вперед как канатоходец, а не как кенгуру.
Второе: стремиться не к успеху (так как каждый раз не знаешь, что это такое и чаще разочаровываешься, чем радуешься). А стремиться к тому, чтобы быть ценным: людям, делу, себе.
Потому что когда ты начинаешь быть все более успешным, тебе сразу начинают завидовать, ставить палки в колеса, иронизировать... Ты мучаешься, и не понимаешь, почему все вдруг стали тебя так ненавидеть…
А когда ты становишься ценным работником, ты не только повышаешь свою самооценку, но и тебя переманивают с одной хорошей работы на еще лучшую.
Ну, и третье: желательно укреплять свой характер, такие качества, как упорство; умение выделять приоритеты, отделяя главное от второстепенного; навыки все делать вовремя (успех – от слова успеть); а также повышая свою эрудицию, становясь компетистом, а не просто узким специалистом.
Тогда ты будешь востребован, будешь доволен сам собой и тобой будут довольны окружающие.
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