Какое будущее ждет Гончарука после записей прослушки
Его позиции лишь укрепятся.
1. Ничего незаконного или аморального на записях нет. Есть глупость, а она в нашей власти не наказуема.
2. Президент никак не отреагировал на записи из кабинета главы ДБР Трубы, где начальник ведомства дает незаконные указания подчиненным принимать решения в интересах главы ОП Андрея Богдана. По данным записям никакого расследования нет, по сравнению с этим записи из Кабмина – это просто детский лепет.
Знайте больше: "Слуги народа" обратились в СБУ из-за прослушки Гончарука
3. Мощная информационная кампания ряда близких к Коломойскому депутатов против Гончарука и Рожковой станет для западных партнеров еще одним аргументом, что правительство выступает противовесом влиянию олигарха, и Запад будет продолжать политическую поддержку Кабмина.
4. В Украине президенты никогда не меняют премьер-министров из-за вот таких глупых и смешных разговоров – премьер-министров меняют только если они становятся конкурентами президента. Но Зеленский назначает на все высшие должности людей, кто никакой конкуренции ему не составит. После таких глупых разговоров – тем более.
5. Есть ли угроза отставки Гончарука? Да. Но решение Зеленский будет принимать исключительно исходя из текущих рейтингов. Не думаю, что это произойдет ранее проведения местных выборов 2020-го года. Если рейтинг "Слуги народа" под выборы будет падать, и его надо будет реанимировать – тогда возможно. Или если результаты выборов будут признаны провальными – тогда тоже возможно.
К слову: В "Слуге народа" не видят оснований для отставки Гончарука
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